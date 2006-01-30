حضور در مسابقات دوحه حق ما نيست / فقط يك درصد زمينهاي گلف ايران استاندارد هستند

عيسي اسحاقي رئيس فدراسيون گلف ايران در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت : ورزش گلف از 90 سال پيش توسط كشورهاي اروپايي در منطقه نفت خيزجنوب ايران راه اندازي شده ولي تمام زمينهاي اختصاصي در آن منطقه و بسياري از نقاط ديگرهنوزخاكي هستند.

وي با بيان اينكه ازنظراستانداردهاي جهاني زمين مناسب گلف بايد چمن باشد گفت: ما پيگيري هاي متعددي را دراين خصوص با وزارت نفت انجام داده ايم تا زمينهاي اين منطقه را به صورت چمن در آورده و ازآن بهره برداري كنيم . همچنين قصد داريم زمينهايي دراستانهاي خوزستان، اصفهان، خراسان و قم كه فعاليت خود را آغاز كرده اند احداث كنيم .

رئيس فدارسيون گلف گفت: برنامه 5 ساله گلف تدوين شده و پيش بيني مي كنيم با توجه به بودجه آموزشي اهدايي ازسوي فدراسيون جهاني وحمايت مسئولين تا پايان سال 89 بتوانيم جمعيت گلف بازايران را به 30 هزار نفر برسانيم .

اسحاقي تصريح كرد : اززمان شروع به كارحرفه اي گلف درايران زمان زيادي نمي گذرد و ورزشكاران ما درابتداي راه هستند درمجموع فاصله آنها تا كشورهاي ديگر درسطح قهرماني زياد است با اين وصف بازيهاي دوحه قطر 2006 قطر را حق خودمان نمي دانيم .

وي تاكيد كرد :حضورما دربازيهاي دوحه قطرمسلما تجربه خوبي خواهد بود ولي نه تنها عدم كسب نتيجه درآن به غرور ملي ضربه خواهد زد بلكه تيم ما زنگ تفريحي براي تيم هاي ديگرخواهد شد. عملا هم انتظارجامعه ازرشته ي تازه اي مثل گلف در چنين مسابقاتي مدال آوري نيست .

اسحاقي افزود : براي آمادگي تيم هاي ايراني دررقابتهاي برون مرزي سفر تيم تهران را كه عنوان قهرماني را درمسابقات كسب كرده به تورنمت يك كشور آفريقايي پيش بيني كرده ايم و درصدد برگزاري چند دوره مسابقه درسطح قهرماني در كشورمي باشيم .