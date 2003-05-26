شماره 6 و 7 ماهنامه نقد سينما منتشر شد

در اين شماره در بخش "حرف اول" مطلبي با عنوان" سينما، جنگ و صلح" به قلم سيد ناصر هاشم زاده سردبير مجله مي خوانيم. بخش" روي پرده "اين مجله نيز به نقد فيلم " خانه اي روي آب"، " واكنش پنجم" ،" بماني" اختصاص دارد.

همچنين در ديگر بخش هاي اين شماره از ماهنامه نقد سينما مطالبي درباره تاريخ سينماي ما، نقد كتاب، ادبيات و سينما، بحث، نقد -نگره، ژانر، سينماي هميشه و سينماي امروز به چاپ رسيده است.

نقد سينما در 84 صفحه و با قيمت 500 تومان در دسترس علاقه مندان سينما قرار دارد.

کد مطلب 2841