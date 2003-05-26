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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۴۹

شماره 6 و 7 ماهنامه نقد سينما منتشر شد

شماره 6 و 7 ماهنامه نقد سينما منتشر شد

شماره 6 و7 (ارديبهشت و خرداد ماه) مجله تخصصي «نقد سينما» كه با صاحب امتياري حوزه هنري منتشر مي شود، به چاپ رسيد.

 در اين شماره  در بخش "حرف اول" مطلبي با عنوان" سينما، جنگ و صلح" به قلم سيد ناصر هاشم زاده  سردبير مجله مي خوانيم. بخش" روي پرده "اين مجله نيز به نقد فيلم " خانه اي روي آب"، " واكنش پنجم"  ،" بماني"  اختصاص دارد.
همچنين در ديگر بخش هاي اين شماره از ماهنامه نقد سينما مطالبي درباره تاريخ سينماي ما، نقد كتاب، ادبيات و سينما، بحث،  نقد -نگره، ژانر،  سينماي هميشه و  سينماي امروز به چاپ رسيده است.
نقد سينما در 84 صفحه  و با قيمت 500 تومان در دسترس علاقه مندان سينما قرار دارد.
کد مطلب 2841

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