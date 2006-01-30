20 درصد مشكلات برگزاري مسابقات فوتبال بانوان در ميزباني است / تكليف مسابقات تداركاتي امارات مشخص نيست

خديجه سپنجي نائب رئيس فدراسيون فوتبال دراموربانوان در اين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت : 20 درصد مشكلات برگزاري اين مسابقات درميزباني است.

وي ادامه داد: خوشبختانه بعد ازارسال بخشنامه فدراسيون به استانها ، درحدود 21 تيم ازسراسركشوربراي حضور درآن اعلام آمادگي كرده اند كه با اين تعداد تيم، استانهاي ما قادربه ميزباني اين دوره ازمسابقات به صورت همزمان دريكجا نيستند.

سپنچي افزود: قصد داريم ميزباني اين مسابقات را به چند استان بدهيم تا تيم هاي قرعه كشي شده درگروه هاي مختلف مسابقات مقدماتي خود را دراستانها پي گيري كنند و درنهايت تعداد تيم هاي كمتري دربازيهاي نهايي شركت كنند.

نائب رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينكه ازقبل انجام يك بازي دوستانه بين تيم ايران و امارات پيش بيني شده بود گفت : به علت فوت اميراين كشوربرگزاري اين مسابقه لغو شد و هنوزتكليف برگزاري يا عدم برگزاري آن مشخص نيست.

وي بيان كرد : براي انجام يك بازي تداركاتي با تيم خارجي چه در داخل ايران و چه درخارج تصميم خاصي نگرفته ايم ولي درحال برنامه ريزي دراين خصوص مي باشيم .