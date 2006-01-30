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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۲

نائب رئيس فدارسيون فوتبال درامور بانوان در گفت و گو با " مهر" :

20 درصد مشكلات برگزاري مسابقات فوتبال بانوان در ميزباني است / تكليف مسابقات تداركاتي امارات مشخص نيست

20 درصد مشكلات برگزاري مسابقات فوتبال بانوان در ميزباني است / تكليف مسابقات تداركاتي امارات مشخص نيست

تاكنون به منظور برگزاري اولين دوره مسابقات فوتبال بانوان ايران 21 تيم اعلام آمادگي كرده اند ولي به دليل مشكلات ميزباني دراستانها تكليف برگزاري آن مشخص نيست.

خديجه سپنجي نائب رئيس فدراسيون فوتبال دراموربانوان در اين خصوص به خبرنگار" مهر" گفت : 20 درصد مشكلات برگزاري اين مسابقات درميزباني است.

 وي ادامه داد: خوشبختانه بعد ازارسال بخشنامه فدراسيون به استانها ، درحدود 21 تيم ازسراسركشوربراي حضور درآن اعلام آمادگي كرده اند كه با اين تعداد تيم، استانهاي ما قادربه ميزباني اين دوره ازمسابقات به صورت همزمان دريكجا نيستند.

سپنچي افزود: قصد داريم ميزباني اين مسابقات را به چند استان بدهيم تا تيم هاي قرعه كشي شده درگروه هاي مختلف مسابقات مقدماتي خود را دراستانها پي گيري كنند و درنهايت تعداد تيم هاي كمتري دربازيهاي نهايي شركت كنند.

 نائب رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اينكه ازقبل انجام يك بازي دوستانه بين تيم ايران و امارات پيش بيني شده بود گفت : به علت فوت اميراين كشوربرگزاري اين مسابقه لغو شد و هنوزتكليف برگزاري يا عدم برگزاري آن مشخص نيست.

وي بيان كرد : براي انجام يك بازي تداركاتي با تيم خارجي چه در داخل ايران و چه درخارج تصميم خاصي نگرفته ايم ولي درحال برنامه ريزي دراين خصوص مي باشيم .

کد مطلب 284100

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