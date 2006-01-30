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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۷

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران در مراسم معارفه مسئولين جديد دانشگاه:

توسعه شاخص هاي آموزشي و پژوهشي از اهداف آينده دانشگاه علوم پزشكي تهران است

توسعه شاخص هاي آموزشي و پژوهشي از اهداف آينده دانشگاه علوم پزشكي تهران است

مراسم معارفه دكتر "حسين كشاورز" معاون آموزشي، دكتر "سيد حسن امامي رضوي" رئيس دانشكده پزشكي، دكتر "سيدرضا مجدزاده" مشاور رئيس دانشگاه و "وهاب صادق پور" بازرس ويژه رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران امروز با حضور مسئولين دانشگاه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "باقر لاريجاني" رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران هدف آينده دانشگاه را توسعه شاخص هاي آموزشي و پژوهش دانست.

"لاريجاني" همچنين گسترش علم و شتاب حركت در دانشگاه در جهت مسير رو به جلو را در راستاي ارتقاي خدمت رساني در واحدهاي درماني و بيمارستان ها و ايجاد تغييرات مثبت برشمرد.

وي با تشكر از زحمات كوتاه مدت دوره مسئوليت دكتر "سيدحسن هاشمي" رئيس سابق دانشكده پزشكي گفت: وي فرد بسيار ارزشمندي در عالم پزشكي است و اميدواريم از تجربيات وي در پيشرفت علم در دانشگاه بهره مند شويم. 

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر "سيدحسن امامي رضوي" را داراي سابقه درخشان در دوره تصدي معاونت دانشجويي فرهنگي وزارت بهداشت و رياست مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) و معاون آموزشي دانشگاه دانست.

وي ابراز اميدواري كرد: دكتر امامي با همياري همكاران دانشكده در جهت ارتقا سياست هاي دانشكده قدم هاي اساسي برداشته شود.

"لاريجاني" همچنين در ادامه سخنان خود به بيان ويژگي هاي دكتر كشاورز و مسئوليت هاي وي پرداخت.

در ادامه اين مراسم هر كدام از مسئولين جديد دانشگاه اهداف و برنامه هاي آتي خود را در جهت رشد و ارتقاء شاخص هاي آموزشي و پژوهشي بيان كردند.

کد مطلب 284107

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