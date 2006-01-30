اولين همايش منطقه اي توانمندي و جايگاه آن برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد اين همايش با هدف تبيين و جايگاه حقوقي زنان در جامعه و شناسايي موانع و مشكلات حضور شايسته زنان در عرصه هاي مختلف و چگونگي مرتفع ساختن آن، بررسي و الگو برداري فقهي و حقوقي شخصيت اجتماعي و فردي زنان و جايگاه آنان در نظام حقوقي ايران و تطبيق با رژيم حقوقي ساير كشورها برگزار مي شود.

زن و اشتغال و موانع موجود، زن، قضاوت و ديدگاه هاي فقهي، آسيب شناسي خانواده و حقوق زنان، تاثير عرف منطقه اي بر حقوق زن، جايگاه زن از ديدگاه فقه پويا، توانمندي هاي مديريتي زن و موانع موجود، زن و نهادينه سازي مشاركت اجتماعي و توانمندي زن در پرتو امنيت اجتماعي محورهاي اين همايش است.

اين همايش توسط دانشگاه آزاد اسلامي استان لرستان و با همكاري برخي سازمانهاي دولتي از قبيل وزارت كشور، قوه قضائيه و نيروي انتظامي برگزار خواهد شد.