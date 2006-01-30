  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳

كانون فارغ التحصيلان دانشگاه اسلامي علوم رضوي تشكيل مي شود

همزمان با اولين همايش فارغ التحصيلان دانشگاه علوم اسلامي رضوي كانون فارغ التحصيلان اين دانشگاه تشكيل مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، اولين همايش فارغ التحصيلان دانشگاه علوم اسلامي رضوي تابستان 85 برگزار مي شود.

در حال حاضر بيش از 1200 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند  و مقرر شده است به منظور سازماندهي فارغ التحصيلان اين دانشگاه علاوه بر برگزاري جشن فارغ التحصيلي كانون فارغ التحصيلان اين دانشگاه نيز تشكيل شود.

اين جشن به منظور تعامل بين فارغ التحصيلان سال هاي گذشته و جديد توسط معاونت فرهنگي و امور فارغ التحصيلان دانشگاه اسلامي علوم رضوي و با حضور تمامي فارغ التحصيلان برگزار مي شود.

کد مطلب 284116

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها