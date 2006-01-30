كانون فارغ التحصيلان دانشگاه اسلامي علوم رضوي تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، اولين همايش فارغ التحصيلان دانشگاه علوم اسلامي رضوي تابستان 85 برگزار مي شود.
در حال حاضر بيش از 1200 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند و مقرر شده است به منظور سازماندهي فارغ التحصيلان اين دانشگاه علاوه بر برگزاري جشن فارغ التحصيلي كانون فارغ التحصيلان اين دانشگاه نيز تشكيل شود.
اين جشن به منظور تعامل بين فارغ التحصيلان سال هاي گذشته و جديد توسط معاونت فرهنگي و امور فارغ التحصيلان دانشگاه اسلامي علوم رضوي و با حضور تمامي فارغ التحصيلان برگزار مي شود.
نظر شما