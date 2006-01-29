  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۲

فهرست نامزدهاي جشنواره تئاتر فجر اعلام شد

هيأت داوران انجمن نمايش اسامي نامزدهاي برگزيده بيست ‌و چهارمين جشنواره تئاتر فجر را اعلام كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بيست ‌و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر، اسامي كانديداهاي 6 بخش بازيگري مرد، بازيگري زن، طراحي صحنه، طراحي لباس، موسيقي، نمايشنامه‌نويسي و كارگرداني نمايش‌هاي جشنواره مشخص شد.

اسامي نامزدها در اين شش بخش به شرح زير است:

طراحي صحنه
- سيامك احصايي و نرمين نظمي (واقعيت اينه كه ...)
- اصغر خليلي (اترارنامه)
- حسين فرخي (رومئو و ژوليت)
- علي نرگس‌نژاد (وقتي فرشته خواب سگ مي‌بيند)

طراحي لباس
- ادناز زينليان (زكرياي رازي و رومئو و ژوليت)
- لادن كنعاني (در فنجان قهوه)
- معصومه احمدي (اترارنامه)

موسيقي
- نيما عظيمي‌نژاد و امير توسلي (يك زن، يك مرد)
- هانا كامكار (كبوتري ناگهان)
- ماريا يزداني (دانه‌هاي انار)
- علي شهبازي (آواز ستاره‌ها)
- غلامرضا ميرزازاده (شامگاه شوم)

بازيگري مرد
- اكبر اصانلو (نبرد)
- هومن برق‌نورد (تهران زير بال فرشتگان)
- بهنام تشكر (مكبث)
- دانيال حكيمي (ملودي شهر باراني)
- محمدرضا حسين‌زاده (واقعيت اينه كه خورشيد دور ما مي‌گرده)
- امير غفارمنش (ركاب و چهار فصل)
- پوريا رحيمي‌سام (آواز ستاره‌ها)
- احمد مهرانفر (فنز)

بازيگري زن
- تارا سليماني (خواستگاري)
- مهتاب نصيرپور (فنز)
- مريم معيني (كبوتري ناگهان)
- فروزان جمشيدنژاد (وقتي فرشته خواب سگ مي‌بيند)
- فاطمه عسگري (آواز ستاره‌ها)
- سوسن مقصودلو (يك زن، يك مرد)

نمايشنامه
- مهرداد خرمن‌بيز (آواز ستاره‌ها)
- حسن برزگر (واقعيت اينه كه خورشيد دور ما مي‌گرده)
- علي نرگس‌نژاد (وقتي فرشته خواب سگ مي‌بيند)
- نادر برهاني‌مرند (تهران زير بال فرشتگان)
- كورش نريماني (دن كاميلو)
- عبدالحي شماسي (زكرياي رازي)
- حميدرضا نعيمي (مكبث)
- محمد رحمانيان (فنز)

كارگرداني
- مهدي مكاري و عباس اقسامي (بيداري در نورنبرگ 2011)
- اصغر خليلي (اترار نامه)
- سيامك احصايي (واقعيت اينه كه خورشيد دور ما مي‌گرده)
- عباس غفاري (كبوتري ناگهان)
- كورش نريماني (دن كاميلو)
- مهرداد خرمن‌بيز (آواز ستاره‌ها)
- هادي مرزبان (ملودي شهر باراني)

مراسم اختتاميه بيست ‌و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر امشب با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و شهردار تهران در تالار وحدت برگزار مي‌شود.

کد مطلب 284119

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار