جزئيات طرح ساماندهي جوايز حساب هاي قرض الحسنه

محمود بهمني درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" افزود: بانك مركزي درجهت ساماندهي حساب هاي قرض الحسنه آيين نامه اي به بانك هاي كشور ارسال كرده است كه به موجب آن تعيين جوايزلوكس وگران قيمت كه فرهنگ نامناسبي را ترويج مي كند،ممنوع شده است.

وي خاطرنشان كرد: براساس اين آيين نامه نحوه تبليغات حساب هاي قرض الحسنه نيز بايد دچارتغييراتي شود و درمحتواي تبليغات به نفس خير وخداپسند اين حساب ها بيشترتوجه گردد.

بهمني ادامه داد: اين امربدين معني است كه جذب مردم به طرف حساب هاي قرض الحسنه بايد به جاي استفاده ازجايزه هاي گران قيمت به وسيله گسترش فرهنگ قرض الحسنه صورت بگيرد.

وي تاكيد كرد: براساس آيين نامه جديد حداكثرمبلغي كه بانكها مي توانند براي جوايزخود تعيين كنند 250 ميليون ريال است.

عضو هيأت مديره بانك ملي ايران با اشاره به اينكه بانك ها از محل قرض الحسنه پس انداز درآمدي كسب نمي كنند، افزود: طبق قانون 2 درصد از سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز به عنوان جايزه بين سپرده گذاران توزيع مي شود و مابقي به عنوان تسهيلات قرض الحسنه به متقاضيان نيازمند اعطا مي شود.



رييس كل بانك مركزي نيزچندي پيش در نامه اي به بانكهاي كشور خواستار تغيير در نحوه اعطاي جوايز بانكي شده بود.

شيباني خواستاررويكرد جديدي دراعطاي جوايزمانند گسترش جوايز معنوي شده بود كه به دنبال اين درخواست چند بانك دولتي اقدام به تغييرتركيب جوايزحساب هاي قرض الحسنه خود كردند.