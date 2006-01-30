نرخ خوابگاه هاي شبانه دانشگاه علامه طباطبايي ده درصد كاهش يافت

دكتر "غلامعلي كارگر" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه علامه طباطبايي كمترين شهريه ها را از دانشجويان دوره شبانه دريافت مي كند و يكي از ارزانترين دانشگاه هاي كشور است.

وي اظهار داشت: مشكل تأخير وام شهريه هاي دانشگاه نيز برطرف شده و سعي شده است جهت انجام ثبت نام به موقع دانشجويان، شهريه را به صورت قرض از آنها دريافت كند.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي خاطر نشان كرد: همچنين دانشگاه با كاهش شهريه دانشجوياني كه داراي شرايط خاص هستند موافقت مي كند. همچنين دانشجوياني كه از سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) نامه باشند از تخفيف برخوردار مي شوند.

وي در خصوص مشكلات احتمالي دانشجويان در خصوص تخفيف شهريه مصوب وزارت علوم افزود: كاهش شهريه نيز در صورتي كه شامل اين دانشگاه شود، قابل اجرا است و دانشگاه نيز از سياست هاي وزارت علوم تبعيت خواهد كرد.

"كارگر" در ادامه اظهار داشت: ممكن است اين تخفيف در قالب هاي مختلف و با برنامه ريزي رئيس دانشگاه به دانشجويان ارائه شود. به عنوان مثال در سال جاري 10 درصد تخفيف به خوابگاه هاي شبانه دانشگاه علامه طباطبايي به خصوص خوابگاه هاي شبانه دختران تعلق مي گيرد.