رهبري منسجم امام (ره) تنها عامل پيروزي انقلاب بود / شهيد هاشمي نژاد پس از مطهري داراي بيشترين آثار است

جواد هاشمي نژاد در نشست خبري خبرگزاري "مهر" درمشهد با موضوع "ناگفته هاي انقلاب" اظهار داشت : پس از انقلاب مشروطه بارها شاهد قيام هايي بوديم، اما تنها انقلاب اسلامي به رهبري امام خيمني (ره) سامان يافت، زيرا در هيچ مقطعي مردم اينگونه متعهد و يكپارچه نبودند .

وي اظهار داشت : افرادي همانند شهيد مطهري و شهيد هاشمي نژاد زمينه هاي فكري انقلاب را بوجود آوردند .

جواد هاشمي نژاد با اشاره به نقل خوابي مدتي قبل ازبه شهادت رسيدن پدرش گفت : " خواب ديدم ، امام در ميان آتش است و هر آتشي را كه خاموش مي كند ، آتش ديگري روشن مي شود ، بعد از همه تلاش ها امام سالم بود ، اما تمام لباسهايش سوخته شده بود ، كه پدرم تعبير كرد ، رسالت امام به مقصد مي رسد، اما ياران خود را از دست مي دهد ".



محمد جواد هاشمي نژاد

دبير كل هابيليان افزود : " در تمام طول حيات پدرم به اندازه يكسال از وي بهره نبردم، زيرا جلسات بحث و كلاس ها تمام وقت ايشان را به خود اختصاص داده بود و من اگر مي خواستم از راهنمايي هاي فكري ايشان بهره مند شوم در جلسات حضور پيدا مي كردم .

وي تصريح كرد : شهيد هاشمي نژاد صبح صبحانه مي خورد و شب كه به خانه مي آمد راديو به دستش بود تا از اوضاع جهان آگاهي پيدا كند .

فرزند شهيد هاشمي نژاد افزود : انقلاب اسلامي با كمترين هزينه توانست نظام 2500 ساله شاهنشاهي كه ايران را تبديل به جزيره ثبات قدرتهاي بزرگ كرده بود، درهم شكند و اين نيز ناشي از تفكر نوين امام خميني (ره) بود .