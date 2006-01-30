ميروسلاو بنكا، كارگردان نمايش "نان و بازي‌ها" از كشور صربستان، در گفتگو با خبرنگار تئاتر"مهر" درباره تئاتر كشورش گفت: "در صربستان مانند تمام كشور هاي دنيا تئاتر مقام و مرتبه بالايي دارد و همه مردم از آن استقبال مي‌كنند. ما تئاتر را براي قشر خاصي اجرا نمي‌كنيم، بلكه تئاتر در صربستان بسيار فراگير است."

ميروسلاو بنكا، كارگردان نمايش "نان و بازي‌ها"، همراه پسر و مترجمش اولگ

وي افزود: "ميانگين جمعيت كشور ما بيشتر جوان و دانشجو است. براي همين تئاتر به وسيله استقبالي كه از سوي جوانان و دانشجويان مي‌شود بدون كمترين توجه به حمايت دولت به كار خويش ادامه مي‌دهد. دولت تنها براي هزينه‌هاي جانبي، مثل سفرهاي مختلفي كه گروههاي تئاتري به كشورهاي ديگر دارند، كمك مالي مي‌كند."

وي ادامه داد: "براي حضور در جشنواره تئاتر فجر آنقدر دعوتنامه دير به دست ما رسيد كه نتوانستيم مراحل اداري گرفتن هزينه از دولت را انجام بدهيم. به همين خاطر با پول شخصي آمديم. با همه اين مشكلات و سختي‌ها كه تئاتر ما دارد، حركت رو به جلو داشته‌ايم. چنانكه تئاتر "نان و بازي‌ها" به عنوان يك كار آوانگارد و نو در كشور ما معروف است."

كارگردان "نان و بازي‌ها" اشاره كرد: "اين نمايش بهترين اجرايش را در مهمترين جشنواره تئاتر صربستان به نام Bitef داشته و توانسته از آن جشنواره جوايز متعددي را نصيب خود كند."

بنكا گفت: "اين در حالي است كه جريان‌هاي تئاتري در كشور ما بيشتر به سمت نمايش‌هاي سنتي گرايش دارد. اما نه آن تئاتر سنتي كه تلقي شماست. ما هيچگونه تئاتر مذهبي كه مربوط به مسيح يا حواريون باشد در كشورمان نداريم و وجود تئاترهاي سنتي در كشور شما براي من بسيار شگفت‌انگيز است."

وي افزود: "تئاتر در كشور ما بسيار آزادانه اداره مي‌شود و هيچ نظارتي بر آن نيست. براي همين ما در كشورمان همه ساله جشنواره‌هاي متعددي برگزار مي‌كنيم كه از اين حيث تئاترهاي مختلفي به كشور ما مي‌آيند و ضمن ديدن نمايش‌هاي ما به روند تئاتر كشور ما هم كمك مي‌كنند."

بنكا در پايان تئاتر ايران را پويا و پرمحتوا خواند و گفت: "در جشنواره تئاتر فجر امسال تنها توانستم دو كار ايراني ببينم كه اولي به دليل تكنيك اجرا و دومي به دليل تمركز زياد بازيگران، با تئاترهاي بين‌المللي برابري مي‌كرد."