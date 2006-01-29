آغاز رتبه بندي مشتريان سيستم بانكي ؛ ابتدا بانك هاي خصوصي و يك بانك دولتي

ابراهيم شيباني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت:رتبه بندي مشتريان بانك ها از بانك هاي خصوصي و يك بانك دولتي آغاز مي شود.

وي افزود: رتبه بندي مشتريان بانك هاي دولتي كه بزودي عملياتي مي گردد، احتمالا از بانك صنعت و معدن يا توسعه صادرات آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، درتمام دنيا با مشتريان بانك ها به صورت يكسان برخورد نمي كنند و به افرادي كه در رتبه بهتري قرارمي گيرند مزاياي خاصي ارائه مي شود.

برهمين اساس، به عنوان نمونه، كساني كه سوابق خوبي درسپرده گذاري وپرداخت به موقع اقساط اعتبارات دريافتي دارند، ريسك كمتر ودرنتيجه تسهيلات با نرخ سود پايين ترارائه مي شود و براي كساني كه از سابقه بدي برخوردارند ريسك بالاتر و نرخ سود بيشتري تعلق مي گيرد.

خبرنگار"مهر" در ادامه از رييس كل بانك مركزي پرسيد كه اقتصاد ايران هم اكنون توانايي جذب چه ميزان از دلارهاي نفتي را دارد كه وي پاسخ داد: اين مساله به ميزان نقدينگي و رشد اقتصادي كشور بستگي دارد.

شيباني اظهارداشت: رشد اقتصادي زياد موجب جذب بيشتري از دلارهاي نفتي در اقتصاد مي شود.

رييس كل بانك مركزي در عين حال خاطرنشان كرد: پس از تصويب لايحه بودجه سال 1385 در مجلس شوراي اسلامي، رقم دقيق ميزان جذب دلارهاي نفتي در اقتصاد ايران را اعلام خواهم كرد.