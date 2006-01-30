هيئتهاي مذهبي از ايجاد خرافه در مراسم عزاداري جلوگيري كنند

يوسف جهاني پور معاون سياسي و انتظامي فرمانداري كرج در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در كرج اظهار داشت : امسال به علت تقارن محرم با ايام دهه فجر، نياز به وفاق و مشاركت عمومي مردم براي ايجاد نظم و امنيت در جامعه به شدت احساس مي شود.

وي افزود: براي ايجاد امنيت و نظم در اين ايام دستورالعملهايي از سوي معاونت سياسي فرمانداري كرج به ادارات مختلف شهرستان و مردم ابلاغ شده كه با به كارگيري آنها ضمن رعايت حرمت ايام محرم و صفر، شهر از هرگونه بي نظمي و اغتشاش در امان خواهد بود.

جهاني پور يادآورشد: در اين دستورالعمل از مبلغين خواسته شده ضمن برشمردن ابعاد مختلف نهضت امام حسين (ع) و تأثير آن بر روند نهضت امام خميني(ره ) براي تأسي نسل جديد به آرمانهاي نهضت امام حسين (ع) و امام خميني (ره) هرچه سريعتر اقدام كنند .

وي همچنين از مسئولين هيئتها، مساجد، حسينيه ها و تكايا خواست با قرار دادن كپسولهاي اطفاي حريق ازخطرات احتمالي حريق در اين ايام جلوگيري كنند.

جهاني پور خطاب به مسئولان و مأموران نيروي انتظامي اظهار داشت: چون گذشته قاطعانه به انجام وظايف خود بپردازيد اما براي نظم دهي به هيئتها و دسته جات مذهبي با حوصله و صبر بيشتري با مردم برخورد كنيد .