تحريم ايران نتيجه اي جز بحران جهاني نفت ندارد/تنشهاي هسته اي ايران تاكنون قيمت نفت را 5 دلار افزايش داده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، قدرت و نفوذ اقتصادي ايران و تاثير فراوان ايران در بازار جهاني نفت خام دو عامل مهم در عدم تحقق تهديدهاي كشورهاي غربي در اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، بيزينس مانيتور معتقد است كشورهاي غربي مي دانند دود هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران نهايتا از طريق افزايش بهاي نفت خام به چشم خود آنها خواهد رفت.

اين گزارش مي افزايد، علاوه بر تحركهاي ديپلماتيك ايران و تلاش اين كشور در جلب حمايت چين و روسيه، عامل موثر ديگر در احتمال ضعيف ارجاع پرونده اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل اين است كه كشورهاي غربي به خوبي به اهميت ايران در بازار پرنوسان نفت خام واقف هستند.

بيزينس مانيتور مي افزايد، از سوي ديگر در صورت ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وابستگي فراوان چين به بخش انرژي ايران به احتمال فراوان موجب وتوي هرگونه قطعنامه اي عليه ايران از سوي اين كشور خواهد شد.

بنابر پيش بيني بيزينس مانيتور، ظرفيت توليد نفت ايران در سال 2006 در همان سطح سال 2006 باقي خواهد ماند و ايران قادر به توليد روزانه 4 ميليون بشكه در روز خواهد بود.

پيش بيني مي شود ظرفيت توليد ايران در سال 2007 ميلادي با اندكي كاهش نسبت به سال جاري به 4 ميليون و 50 هزار بشكه در روز افزايش يابد.

بر پايه اين گزارش، ايران هم اكنون روزانه حدود 2.5 ميليون بشكه در روز نفت به كشورهاي ديگر صادر مي كند و در حاليكه تشديد تنشهاي هسته اي ايران در هفته هاي اخير موجب افزايش 5 دلاري نفت خام شده است، اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران حتي اگر نهايتا به كاهش توليد ايران نيز منتهي نشود، موجب افزايش ناگهاني بهاي نفت خام خواهد شد، كه بيگمان به ضرر كشورهاي غربي خواهد بود.