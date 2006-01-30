علاقه و اصرار خاصي به حضور در جشنواره ندارم

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، جلسه پرسش و پاسخ فيلم "كافه ستاره" با حضور سامان مقدم كارگردان، مصطفي شايسته تهيه‌كننده، محمدرضا موئيني تدوينگر و امير توسلي آهنگساز شب گذشته در سينما صحرا برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه سامان مقدم در ارتباط با روايت "كافه ستاره" گفت: "من اين فيلم را از سينماي قصه جدا نمي‌دانم. روايت داستان اين فيلم تازه است و تا به حال چندين بار در امريكاي جنوبي و حتي خود امريكا استفاده شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. فكر مي‌كنم اين نمونه‌ها نمونه موفقي براي اين نوع سينما باشد."

نمايي از فيلم "كافه ستاره"

شايسته در ادامه افزود: "من فكر مي كنم هميشه بايد در ساخت فيلم‌ها از كليشه خارج شويم و به دنبال نوع جديدي در فيلمسازي باشيم. من در تهيه‌كنندگي دو فيلم قبلي خودم "بوتيك" و "سريازهاي جمعه" نيز از نوع جديد سينما و فيلمسازي استفاده كرديم كه شايد با ساخته‌هاي قبلي اين كارگردانان متفاوت بود. قصدم از اينگونه ساختن ارائه يك سبك جديد و نو در اين حرفه است."

مقدم درباره حضور "كافه ستاره" در جشنواره فجر گفت: "من حقيقتا علاقه و اصرار خاصي براي حضور در جشنواره ندارم و اعتقاد دارم هميشه در هر دوره جشنواره افرادي حضور دارند و جايزه مي‌گيرند كه يك سال فيلم دارند و سال ديگر داور هستند. من به اين نوع جشنواره اعتقاد خاصي ندارم و چون سينما يك كار گروهي تلقي مي‌شود من نيز تابع گروه بودم و چون خواست دوستان اين بود كه در جشنواره شركت كنيم، من هم قبول كردم."

موئيني در ارتباط با شباهت تدوين اين فيلم با "شهر خدا" گفت: "هر فيلمي شرايط خاص خود را براي تدوين دارد و من فكر نمي‌كنم كه با فيلم ديگري شباهت داشته باشد و اصلاً چنين شباهتي معنا ندارد."

در ادامه نشست توسلي درباره موسيقي "كافه ستاره" گفت: "موسيقي اين فيلم ميني‌مال است و نگاهي به موسيقي‌هاي متفاوت دارد. شايد به خاطر ميني‌مال و ساده بودن احساس شباهت به موسيقي‌هاي ديگري در مخاطب ايجاد كند."

مقدم داستان "كافه ستاره" را داستان زندگي يك محله دانست و تصريح كرد: "داستان اين فيلم داستان يك محله است كه به آدم‌هاي ديگر داستان به يك شكل پرداخته است. طرح اوليه يك فيلمنامه غيرخطي بود كه من در سينما كار روي اينگونه طرح‌ها را دوست دارم. در انتها هم قبل از آغاز ساخت با كمك موئيني و شايسته طرح پاياني را ارائه داديم."

وي در ارتباط با مخاطب اين فيلم گفت: "من در ساخت اين فيلم به فروش آن فكر نمي‌كردم و فقط به فكر مخاطب وسيع بودم. مثل فيلم "مكس" كه هم اكنون با وجود اكران همزمان با جشنواره توانسته مخاطبان بسياري را به سينما بكشاند."