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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۵۵

با حضور در بخش جنبي جشنواره تئاتر فجر؛

مجمع هنرمندان خراسان برگزيدگان تئاتر را معرفي كرد

مجمع هنرمندان خراسان برگزيدگان تئاتر را معرفي كرد

هيأت داوران "مجمع هنرمندان خراسان"، مركب از "مهدي صباغي"، "محمودرضا رحيمي" و "محمد برومند"، برگزيدگان خود در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر را معرفي كرد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در بيانيه اين مجمع آمده است : " مجمع هنرمندان خراسان " و " اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي "، با حضور در بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر، و بررسي نمايش هاي ايراني جشنواره امسال، ضمن آرزوي فراهم شدن اجراي عمومي  نمايش "آيه هاي غربت" رضا صابري در اين شهرستان و تداوم جريان تئاتر در مشهد به بهترين شكل اجرايي، مشتركا آثار منتخب خود در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر، در هر بخش را به اين شرح اعلام مي دارند:

1- در بخش توليدات جديد، به نمايش هاي "امشب بايد بميرم" و "ركاب"
2- در بخش توليدات استاني، به نمايش هاي "وقتي فرشته خواب سگ مي بيند"
3- در بخش پايان نامه هاي برتر دانشجويي هنر، به نمايش "عادل ها" نوشته و كار امير حسين حريري
4- در بخش توليدات 84 ، به نمايش "دن كاميلو" و "مكبث"

مجمع هنرمندان خراسان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان، همچنين در بخش انتخاب بهترين اثر نمايشي در حوزه مباحث معرفتي،  نمايش "دن كاميلو" را به عنوان نمايش برگزيده خود معرفي كرده و با اهداي لوح تقدير رسمي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي به نويسنده و كارگردان دن كاميلو، كورش نريماني، كليه اعضاي اين گروه نمايشي نيز، براي يك سفر زيارتي به مشهد مقدس و اجراي نمايش در اين شهرستان، دعوت مي شوند تا با افزايش زمينه تعامل بين هنرمندان مركز و اهالي تئاتر خراسان، گامي موثر در تقويت تئاتر كشور برداشته شود.

صحنه اي از نمايش " دن كاميلو "  به كارگرداني كورش نريماني

در پايان، هيات داوران "مجمع هنرمندان خراسان" با توجه به فرا رسيدن بزرگداشت فردوسي، شاعر حماسه سراي ايران، اميد آن دارد، نمايش " اپراي رستم و سهراب" نوشته و كار "بهروز قريب پور" نيز به همين مناسبت، در جوار آرامگاه فردوسي در مشهد، اجرا گردد.

کد مطلب 284195

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