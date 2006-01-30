مجمع هنرمندان خراسان برگزيدگان تئاتر را معرفي كرد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، در بيانيه اين مجمع آمده است : " مجمع هنرمندان خراسان " و " اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي "، با حضور در بيست و چهارمين جشنواره تئاتر فجر، و بررسي نمايش هاي ايراني جشنواره امسال، ضمن آرزوي فراهم شدن اجراي عمومي نمايش "آيه هاي غربت" رضا صابري در اين شهرستان و تداوم جريان تئاتر در مشهد به بهترين شكل اجرايي، مشتركا آثار منتخب خود در جشنواره بيست و چهارم تئاتر فجر، در هر بخش را به اين شرح اعلام مي دارند:

1- در بخش توليدات جديد، به نمايش هاي "امشب بايد بميرم" و "ركاب"

2- در بخش توليدات استاني، به نمايش هاي "وقتي فرشته خواب سگ مي بيند"

3- در بخش پايان نامه هاي برتر دانشجويي هنر، به نمايش "عادل ها" نوشته و كار امير حسين حريري

4- در بخش توليدات 84 ، به نمايش "دن كاميلو" و "مكبث"

مجمع هنرمندان خراسان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان، همچنين در بخش انتخاب بهترين اثر نمايشي در حوزه مباحث معرفتي، نمايش "دن كاميلو" را به عنوان نمايش برگزيده خود معرفي كرده و با اهداي لوح تقدير رسمي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي به نويسنده و كارگردان دن كاميلو، كورش نريماني، كليه اعضاي اين گروه نمايشي نيز، براي يك سفر زيارتي به مشهد مقدس و اجراي نمايش در اين شهرستان، دعوت مي شوند تا با افزايش زمينه تعامل بين هنرمندان مركز و اهالي تئاتر خراسان، گامي موثر در تقويت تئاتر كشور برداشته شود.

صحنه اي از نمايش " دن كاميلو " به كارگرداني كورش نريماني

در پايان، هيات داوران "مجمع هنرمندان خراسان" با توجه به فرا رسيدن بزرگداشت فردوسي، شاعر حماسه سراي ايران، اميد آن دارد، نمايش " اپراي رستم و سهراب" نوشته و كار "بهروز قريب پور" نيز به همين مناسبت، در جوار آرامگاه فردوسي در مشهد، اجرا گردد.