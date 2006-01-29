  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۳۸

تورنمنت چهارجانبه بين المللي واترپلو - تهران

ايران با اختلاف يك گل مغلوب قزاقستان شد

ايران با اختلاف يك گل مغلوب قزاقستان شد

در پايان دومين روز از تورنمنت چهارجانبه واترپلو تهران نوار پيروزي هاي قزاقستان قطع نشد.

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه مسابقات واترپلو چهارجانبه تهران ، امشب تيم ملي واترپلو كشورمان در دومين ديدارخود به مصاف تيم قدرتمند قزاقستان رفت كه در پايان اين ديدار را با نتيجه نزديك 6بر5 به حريف واگذار كردند . وقت اول اين مسابقه با نتيجه 3-1 به پايان رسيد و ملي پوشان كشورمان عليرغم ارائه يك بازي خوب و هماهنگ نتوانستند گلهاي خورده خود را جبران كنند .در اين ديداربراي ايران ميثم جعفري (2 گل) ياشار سلطاني (2 گل) و ميلاد محمدي (1 گل) گلزني كردند.

گفتني است تيم ايران آخرين بار فروردين 84 درجريان بازيهاي كشورهاي اسلامي 3 - 5 نتيجه را به قزاقستان واگذاركرده بود. پيش از اين بازي دو تيم چين و ازبكستان به تساوي 7 - 7 دست يافتند . 
فردا آخرين روزمسابقات دوررفت تورنمنت چهارجانبه واترپلو برگزارخواهد شد و از ساعت 17 به ترتيب قزاقستان با ازبكستان و ايران با چين به مصاف هم خواهند رفت .

کد مطلب 284206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها