ايران با اختلاف يك گل مغلوب قزاقستان شد

به گزارش خبرنگار"مهر" در ادامه مسابقات واترپلو چهارجانبه تهران ، امشب تيم ملي واترپلو كشورمان در دومين ديدارخود به مصاف تيم قدرتمند قزاقستان رفت كه در پايان اين ديدار را با نتيجه نزديك 6بر5 به حريف واگذار كردند . وقت اول اين مسابقه با نتيجه 3-1 به پايان رسيد و ملي پوشان كشورمان عليرغم ارائه يك بازي خوب و هماهنگ نتوانستند گلهاي خورده خود را جبران كنند .در اين ديداربراي ايران ميثم جعفري (2 گل) ياشار سلطاني (2 گل) و ميلاد محمدي (1 گل) گلزني كردند.

گفتني است تيم ايران آخرين بار فروردين 84 درجريان بازيهاي كشورهاي اسلامي 3 - 5 نتيجه را به قزاقستان واگذاركرده بود. پيش از اين بازي دو تيم چين و ازبكستان به تساوي 7 - 7 دست يافتند .

فردا آخرين روزمسابقات دوررفت تورنمنت چهارجانبه واترپلو برگزارخواهد شد و از ساعت 17 به ترتيب قزاقستان با ازبكستان و ايران با چين به مصاف هم خواهند رفت .