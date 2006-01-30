شگفتي نفت و سقوط پرسپوليس به ليگ دسته اول

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم نفت دراين مرحله مقابل مهرام قرارگرفت كه نهايتا با نتيجه 73 بر 68 ازسد حريف گذشت و به جمع 4 تيم برترراه يافت. دراين بازي مهرام پرمهره تردر نيمه اول 42 بر 37 از نفت پيش بود اما استراتژي مجيد صالحي سرمربي نفتي ها درنيمه دوم كارسازتر از تفكرات ايزدپناه مربي با تجربه مهرام شده و باعث پيروزي شد.

پرسپوليس دسته اولي شد

يك بازي معوقه ازمرحله مقدماتي جام برترتهران براي بقاء در جام برتربين پرسپوليس و آرارات برگزارشد كه پيروزي آرارات برپرسپوليس با نتيجه 62 بر27 حكم به بقاء اين تيم و سقوط پرسپوليس به دسته اول شد.

تام درهم شكست

درمرحله پلي آف ليگ برتربسكتبال تيم تام ايران خودرو مقابل صنام تهران قرارگرفت كه دريك روزيكه صنام با اسلم دانك هاي پياپي، جشنواره اسپك به راه انداخته بود، با نتيجه 104 بر 60 تام ازهم گسيخته و متزلزل را درهم كوبيد. دراين بازي آنچه كه مشخص بود دفاع بي سر و سامان و ناكارآمد تام ايران خودرو به همراه تك روي هاي بي نتيجه بازيكنان اين تيم در حملات بود كه باعث شد بارها سبدشان با ضد حملات بازشود.

حريفان مرحله بعد پلي آف تهران

با توجه به برنامه اعلام شده ازسوي هيات بسكتبال استان تهران، برنده تيمهاي صبا و آرارات حريف صنام درمرحله بعد خواهد بود، برنده بازي پيكان و دانشگاه آزاد به مصاف نفت مي رود كه اين تيم ها مقامهاي اول تا چهارم را كسب خواهند كرد اما براي كسب عناوين پنجم تا هشتم بازنده بازي صبا و آرارات به مصاف تام ايران خودرو خواهد رفت و بازنده پيكان و دانشگاه آزاد به مصاف مهرام خواهد رفت.

7 تيم دربسكتبال دهه مبارك فجر

تيم بسكتبال جوانان بحرين روزگذشته 9/11/84 وارد تهران شد و تيمهاي كويت، گرجستان و آذربايجان هم امروز 10/11/ 84 وارد تهران مي شوند تا مهمانان خارجي بسكتبال دهه مبارك فجرباشند. دراين مسابقات علاوه برتيمهاي مهمان تيم هاي ملي جوانان، نوجوانان و تيم جوانان سمنان هم حضور خواهند داشت.