اساسنامه نمي تواند مشكلات ساختاري بورس را حل كند/ابزارهاي مالي بازار سرمايه سنتي و قديمي است

مرتضي عزيزي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهرحضورسرمايه گذاران خارجي را دربازاربورس ايران از لحاظ حجم معاملات مثبت ارزيابي كرد و گفت : حضورسرمايه گذاران خارجي به افزايش حجم معاملات دربازاربورس كمك فراواني مي كند.

وي افزود :حضورسرمايه گذاران خارجي موجب افزايش حجم تقاضا دربازاربورس مي شود، بنابراين افزايش حجم تقاضا تاثيرات مثبتي را دربازاربورس خواهد گذاشت.

اين كارشناس بازارسرمايه دررابطه با رشد شاخصها اذعان داشت :رشد شاخصها درآينده بايد منطقي ومتناسب با سياستهاي اقتصادي در كشور باشد درغير اين صورت بازهم با رشد حبابي شاخصها مواجه خواهيم شد.

عزيزي درخصوص تدوين اساسنامه بازار بورس گفت : اساسنامه بازار بورس به نظر مي رسد نتواند مشكلات ساختاري بازاربورس را اصلاح كند.

وي به نقص هايي كه درساختار جديد بازاربورس وجود دارد اشاره كرد واذعان داشت: با توجه به نقص هايي كه در ساختارجديد بازاربورس وجود دارد به اين نتيجه مي رسيم كه اين نقص ها به اين زودي ها قابل اصلاح نيست بنابراين به نظرمي رسد اساسنامه بازاربورس نتواند مشكلات بورس ما را حل كند.

عزيزي در ادامه تدوين آيين نامه انضباطي شركتها را مثبت ارزيابي كرد وگفت : با توجه به اطلاع رساني كه صورت مي گيرد تدوين آيين نامه انضباطي شركتها مي تواند وضعيت بازار بورس را به مراتب بهتر از امروز كند.

وي ادامه داد: با تدوين آيين نامه انضباطي شركتها ، سهام داران شركتها مي توانند خيلي از مشكلات خود را بازگو كنند وهمين موضوع مي تواند راه گشا باشد.

وي به مشكلات فعلي بورس ايران اشاره كرد وگفت :عكس العمل سهامداران در مقابل هر ضرر و زيان و يا نوسانات شديد مثبت ومنفي وهمچنين تشديد جو رواني به نوسانات شاخصها دامن مي زند.

عزيزي دليل عقب ماندگي سيستم بورس ايران از سيستم بورس جهاني را عدم وجود متخصصان فني در بازار عنوان كرد و گفت:بازار بورس ما بازاربالغي نيست ، متخصصان به صورت فني عمل نمي كنند،ابزارهاي مالي ايران ابزارهاي مالي قديمي است.