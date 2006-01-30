گام اول براي كاهش نرخ سود بانكي كاهش نرخ تورم است

مرتضي الله داد درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهربه نرخ تورم بالا درجامعه اشاره كرد وافزود: با توجه به نرخ تورم بالا كاهش نرخ سود بانكي اگرپايين ترازنرخ تورم صورت بگيرد باعث مي شود رانت خواري بيش ازپيش افزايش پيدا كند.

وي درادامه افزود: اگرميزان نرخ بهره پايين ترازنرخ بازار تعيين شود تقاضا براي دريافت وام افزايش پيدا مي كند ودرنتيجه پس اندازبانكها كاهش پيدا مي كند.

اين كارشناس اقتصادي كاهش نرخ بهره بانكي را موجب افزايش تقاضا وكاهش ميزان عرضه دانست وافزود: با افزايش تقاضا موجودي بانكها كاهش پيدا مي كند.

الله داد كاهش ميزان نرخ بهره بانكي را موجب حركت سرمايه هاي مردم ازبانكها به سمت بازار طلا ، سكه وموبايل دانست وگفت: با كاهش ميزان نرخ بهره بانكي مردم ترجيح مي دهند دراموري سرمايه گذاري كنند كه سوددهي بالايي دارد درنتيجه بانكها متضررمي شوند.

وي درادامه به كاهش نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ بهره ازلحاظ دستوري در كشوراجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم آثارنامطلوبي خواهد گذاشت، موجب فساد ورانت درجامعه خواهد شد وفعاليت اقتصادي را دچار اختلا ل خواهد كرد.

الله داد ادامه داد : جهت كاهش نرخ بهره بانكي اول بايد سياست كاهش نرخ تورم دركشورهدف قرارگرفته شود بعد كاهش نرخ بهره بانكي به صورت تدريجي صورت بگيرد.

وي به انتظارات مردم درخصوص كاهش نرخ تورم در كشوراشاره كرد وگفت: اگرمردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم درماه هاي آينده كاهش پيدا كند بنابراين همين موضوع عاملي مي شود درجهت كاهش نرخ تورم دركشور.

اين كارشناس اقتصادي حضوربانكهاي خارجي را درايران مثبت ارزيابي كرد وافزود : حضوربانكهاي خارجي موجب رقابتي شدن فعاليت بانكها مي شود.

وي حضوربانكها خارجي را درسرويس دهي بانكها موثردانست وگفت : همچنين انگيزه رقابتي براي نگه داشتن مشتري بيشترخواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي مشكل اصلي سيستم بانكي درايران را دولتي بودن بانكها عنوان كرد وافزود: به علت دولتي بودن بانكها نحوه تفكرمديران پويا نيست بنابراين تا زماني كه بانكها به شيوه دولتي اداره شوند نحوه خدمات دهي بانكها ضعيف خواهد بود.

الله داد به لزوم گشترش بانكداري الكترونيك دركشوراشاره كرد واظهارداشت: با گسترش بانكداري الكترونيك بانكها قادرخواهند شد نرخ سودشان را كاهش دهند.