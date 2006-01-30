نويسندگان انقلاب در مساجد بازسازي روحي شدند

اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : به همه اتفاقات و حوادث دوران پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، مي توان فرم و شكل داستاني بخشيد و با زبان داستان ، آنها را براي نسلهايي كه روزهاي آتش و خون و پيروزي را از نزديك نديده اند ، تعريف و ماندگار كرد .
محمد علي گوديني اظهار داشت : نويسندگان متعهد و وفادار به ارزشها ، مساجد را به عنوان پايگاه هاي حضور خود برگزيده بودند و بهترين نقطه براي ديدار با مردم ، همين مساجد بودند ، بسياري از مبارزان و انقلابيون توان فكري و مبارزاتي خود را در مسجدها بازسازي مي كردند ، نويسندگان انقلاب هم از جمله كساني بودند كه در مساجد توانستند به تقويت و بازسازي روح خود بپردازند .
نويسنده كتابهاي " سيلاب " و " نورد " كه به تازگي از زير چاپ خارج شده است ؛ با تاكيد بر ضرورت نگاه دوباره به ادبيات انفلاب اسلامي و بازگوئي هنري و ادبي اتفاقات و حوادث دوران انقلاب اسلامي براي نسل جوان ، تصريح كرد : اگرچه تا امروز آثار ادبي متعدد و متنوعي در ارتباط با انقلاب اسلامي و سالهاي مبارزه با استبداد منتشر شده است ، اما آنچه به نظر مي رسد لزوم تداوم " ادبيات انقلاب " است ، البته چقدر شايسته است كه اين تداوم ، با نقد تكنيكي و ادبي آثار منتشره قبلي هم همراه گردد .
محمد علي گوديني در پايان گفتگو با مهر ، افزود : " نقد " ادبيات انقلاب هم بايد نقدي شفاف و توام با انصاف باشد و كساني بايد در اين زمينه وارد شوند كه منصفانه اين ادبيات را نقد كنند ، متاسفانه گاه در اين زمينه شاهد بي تخصصي يا غرض ورزي عده اي هستيم كه اساسا ادبيات انقلاب را به جاي " نقد منصفانه " ، " نفي مغرضانه " مي كنند كه بايد در مقابل اين جريانات ، هوشمند و ثابت قدم باشيم .
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