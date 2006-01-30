نويسندگان انقلاب در مساجد بازسازي روحي شدند

محمد علي گوديني - نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، گفت : " ادبيات انقلاب " سالها پيش از آنكه مشت هاي گره كرده و غيرتمند پير و جوان اين سرزمين در خيابانها طنين انداز شود ، حركت آرام و منطقي خود را آغاز كرده بود .