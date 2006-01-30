مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس : براي جديد شدن مديران هزينه گزافي پرداخت كرده ايم
سخنگوي وزارت امور خارجه : بايد صبر كرد، اجلاس دوم فوريه سياسي است نه فني.
آفرينش :
جوش هسته اي اصلي ترين فعاليت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود
رييس قوه قضاييه خواهان تقويت شوراي حل اختلاف با حضور افراد صالح و خوشنام شد
تاريخ انتشار اسامي پذيرفته شدگان چند رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه دولتي
اعتماد ملي :
استيضاح وزير دفاع متوقف شد
در ميان 2500 كارشناس اجلاس داووس نماينده اي از ايران حضور نداشت، غيبت ايران در اقتصاد جهان
دادگاه " اعتماد" برگزار شد، حضرتي: بايد مرز انتقاد مشخص شود
اعتماد:
دعوت تهران از غرب براي پرهيز از تندروي ، پيشنهاد البرادعي رد شد
سيد محمد خاتمي : مجموعه مديريت كشور نبايد آسان از دست برود
راي هيات منصفه دادگاه اعتماد
ابرار:
عضو مجلس خبرگان رهبري : خدشه وارد كردن به باورهاي مردم ازطريق خرافات ، حرام است
عضو آبادگران: نگرانيم حزب منتسب به دولت ظرفيت خود را در لايه قدرت تعريف كند
عضو فراكسيون اقليت: تحقيق و تفحص از حادثه سقوط هواپيما به نتايج خوبي رسيده است
ايران:
رييس جمهور در ديدار اعضاي ستاد دهه فجر : آثار انقلاب اسلامي نامحدود و مستمر است
سخنگوي وزارت خارجه مطرح كرد: دعوت تهران از بلر براي شركت در كنفرانس هولوكاست
معاون امنيتي وزير كشور اعلام كرد: پايان يك ماه گروگانگيري مرزبانان ايراني
ابتكار:
جندالله عقب نشيني كرد: مرزبان هاي ربوده شده آزاد شدند
هيات دولت به بوشهر مي رود؛ سفر رييس جمهور به خوزستان باز هم به تعويق افتاد
تايمز فاش كرد: سفارت ايران در كره شمالي زير نظر جاسوس ها
اقتصاد پويا:
احمدي نژاد در ديدار با اعضاي ستاد دهه فجر: 80 درصد مردم كشورهاي اسلامي گرايش به آرمان انقلاب ما دارند
رييس جمهوري : تغيير جهت تسهيلات بانكي نرخ رشد اقتصادي را بهبود مي بخشد
رييس سازمان ميراث فرهنگي براي مدير كل يونسكو نوشت: برج جهان نما را بالاخره داريم كوتاه مي كنيم
اسرار:
گروگان هاي ايراني آزاد مي شوند
سهم ايران از صادرات جهان به نيم درصد رسيد
درخواست سرمايه گذاران بورس امارات از دولت اين كشور
پول :
در يك كميسيون مشترك ويژه مجلس ، اصلاح قانون 70 ساله تجارت آغاز شد
پيش بيني بيزينس مانيتور ، صادرات خودروي ايران به 6/3 ميليارد دلار مي رسد
لاريجاني امروز در بروكسل مذاكرات ايران و اروپا را از سر مي گيرد
توسعه :
در ادامه سفرهاي استاني احمدي نژاد اعلام شد، بوشهر بجاي اهواز
سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس : انگلستان دخالتي در انفجارات اهواز نداشته است
به دليل تشكيل شوراي عالي رسيدگي به سوانح هوايي : فراكسيون اقليت از استيضاح وزير دفاع انصراف داد
جوان:
مساله هسته اي ايران امروز در دو پايتخت اروپايي بررسي مي شود، ماراتن بروكسل و لندن براي نشست شوراي حكام
نمايندگان ارائه دادند، 4800 پيشنهاد براي اصلاح بودجه 85
نماينده ايران در آژانس : تصميم براي از سرگيري تحقيقات غني سازي غير قابل بازگشت است
جام جم:
معاون دانشجويي وزير علوم تشريح كرد: جزييات كاهش شهريه دانشگاه ها
رييس جمهور در ديدار وزير امور خارجه بحرين: كشورهاي ساحلي خليج فارس اعضاي يك خانواده اند
با مثبت تر شدن شاخص بورس ، قيمت سهام 51 درصد از شركتها بالا رفت
جمهوري اسلامي :
بر اساس اعلام وزير بهداشت تا دو ماه آينده، 14 هزار پزشك و پرستار استخدام مي شوند
انتقاد رييس جمهور از نحوه توزيع تسهيلات بانكي
وزير پاكستاني : آمريكا بزرگترين حرمت شكن سازمان ملل است
جهان اقتصاد:
عضو كميسيون برنامه و بودجه: تراز عملياتي بودجه 200 تريليون ريال منفي است
آصفي : درباره سياست هاي غلط گذشته غرب نسبت به ايران ، اعترافات استراو يك قدم به جلوست - اختلاف لندن و واشنگتن بر سرايران
تعديل برج جهان نما آغاز شد
جهان صنعت:
وزير صنايع و معادن: ايران در 5 قاره جهان خودرو مي سازد
مديران متخلف بورسي زنداني مي شوند
به علت بدهي هاي معوق دولتي ها ، شركت هاي خصوصي IT در آستانه ورشكستگي قرار دارند
حيات نو:
آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي ، آصفي: اروپا عجله نكند
اعتراض به عملكرد قاضي جديد،صدام دادگاه را ترك كرد
دولت پيشنهاد داد: افزايش 9 درصدي قيمت خودرو در بودجه 85
خراسان :
آصفي: ابهامات آژانس درباره لويزان بر طرف شد
8 مرزبان ربوده شده ايراني آزاد شدند
مغايرت بودجه 85 با برنامه چهارم در بخش پژوهش
خبر:
رييس جمهور : براي ارتقاي نرخ رشد اقتصادي بايد جهت اختصاص تسهيلات بانكي تغيير كند
حسن كامران ، نماينده اصفهان در مجلس : پرونده ايران ارجاع شود، اروپا بايد هزينه هاي سنگين اش را بپردازد
معاون وزير كار : حدود 800 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع افغاني است
دنياي اقتصاد :
وزير صنايع و معادن اعلام كرد: تصميمات بودجه سال 85 براي قيمت خودرو
دستورالعمل به سفارتخانه هاي ايران براي جذب سرمايه خارجي
بازگشت آرامش به بازار ، حجم معاملات 36 درصد و شاخص بورس 5/12 واحد افزايش يافت
سياست روز:
دكتر حداد عادل : امروز فلسطين براي آمريكا نقشه راه تعيين مي كند
نامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به دادستان كل كشور؛ نخستين گام براي بازپس گيري باغ قلهك
پزشكي هسته اي ؛ از اعزام بيماران به خارج جلوگيري مي كند، در انتقال مجروحان حوادث جزو " آخرين ها" هستيم
شرق :
دادگاه صدام به هرج و مرج كشيده شد
پيام اروپا به ايران از طريق عراق
اصفي خبر داد: دعوت از بلر براي سفر به ايران
صداي عدالت:
پيام سفر هاشمي رفسنجاني به قم چه بود؟ تصميمات مهم در سطح سران نظام
چمران: افزايش نرخ عوارض ساخت وساز و تراكم
سخنگوي وزارت خارجه: گفتگو تنها راه برون رفت از وضعيت كنوني است
عصر اقتصاد:
رييس جمهور در شوراي پول و اعتبار مطرح كرد: رشد اقتصادي با تغيير روش تسهيلات بانكي
نماينده شيراز خبر داد: ولايتي جانشين جاسبي مي شود
وزير مسكن و شهرسازي : تخلفات ساختماني جرم محسوب مي شود
فرهنگ آشتي:
نمايندگان مجلس ارائه كردند، 4000 پيشنهاد براي اصلاح لايحه بودجه 85
استراو: مذاكرات لندن موضع ما درباره مسئله هسته اي ايران را تعيين مي كند
معاون وزير علوم: مابه التفاوت شهريه برگردانده مي شود
كيهان:
رييس جمهور در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت دهه فجر : جاذبه پيام انقلاب درماهييت عاشورايي آن است
كيهان بررسي مي كند، بودجه 85 كانون بحث كارشناسان
معاون وزير بهداشت در گفت و گو با كيهان : مافياي دارو از مبادي رسمي قاچاق مي كند
كاروكارگر:
آصفي با اشاره به نشست امروز بروكسل : بازگشت اروپا به مذاكره نشان دهنده حقانيت ايران است
تجميع عوارض ، ماليات بي رويه ، بهره هاي سنگين بانكي ، صنعت در برزخ سياست گذاري
معاون وزير كار : 800 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع افغاني است
همبستگي :
امروز در لندن صورت مي گيرد: آخرين تلاش اروپا و آمريكا براي هماهنگي عليه ايران
انتقاد احمدي نژاد از نحوه پرداخت تسهيلات بانكي
آصفي : تند شدن فضا مشكل را حل نمي كند
همشهري:
امروز در بروكسل انجام مي شود، دور تازه مذاكرات هسته اي ايران و سه كشور اروپايي
شوراي شهر ديروز تصويب كرد، نرخ تراكم در مناطق فرسوده تهران سال آينده افزايش نمي يابد
رييس كل بانك مركزي خبر داد: رتبه بندي مشتريان بانكها آغاز شد
هدف و اقتصاد:
نمايندگان در گفت و گو با " هدف و اقتصاد" مطرح كردند: پرداخت تسهيلات به صورت ارزي از بار تورم مي كاهد
شيباني : آغاز رتبه بندي مشتريان در بانك هاي خصوصي و يك بانك دولتي
سعيدي كيا: روستاهاي بم را تا پايان سيال تحويل مردم مي دهيم
هموطن سلام:
آغاز مذاكرات ايران و اروپا در بروكسل
حسن خالقي معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري خبر داد: جزييات كاهش شهريه كليه دانشگاه ها
نتايج تحقيق و تفحص از سازمان مديريت اعلام شد: تبعيض درنظام استخدامي و سو مديريت در پرداخت حقوق كارمندان
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