مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس : براي جديد شدن مديران هزينه گزافي پرداخت كرده ايم

سخنگوي وزارت امور خارجه : بايد صبر كرد، اجلاس دوم فوريه سياسي است نه فني.



آفرينش :

جوش هسته اي اصلي ترين فعاليت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي خواهد بود

رييس قوه قضاييه خواهان تقويت شوراي حل اختلاف با حضور افراد صالح و خوشنام شد

تاريخ انتشار اسامي پذيرفته شدگان چند رشته آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه دولتي



اعتماد ملي :

استيضاح وزير دفاع متوقف شد

در ميان 2500 كارشناس اجلاس داووس نماينده اي از ايران حضور نداشت، غيبت ايران در اقتصاد جهان

دادگاه " اعتماد" برگزار شد، حضرتي: بايد مرز انتقاد مشخص شود



اعتماد:

دعوت تهران از غرب براي پرهيز از تندروي ، پيشنهاد البرادعي رد شد

سيد محمد خاتمي : مجموعه مديريت كشور نبايد آسان از دست برود

راي هيات منصفه دادگاه اعتماد



ابرار:

عضو مجلس خبرگان رهبري : خدشه وارد كردن به باورهاي مردم ازطريق خرافات ، حرام است

عضو آبادگران: نگرانيم حزب منتسب به دولت ظرفيت خود را در لايه قدرت تعريف كند

عضو فراكسيون اقليت: تحقيق و تفحص از حادثه سقوط هواپيما به نتايج خوبي رسيده است



ايران:

رييس جمهور در ديدار اعضاي ستاد دهه فجر : آثار انقلاب اسلامي نامحدود و مستمر است

سخنگوي وزارت خارجه مطرح كرد: دعوت تهران از بلر براي شركت در كنفرانس هولوكاست

معاون امنيتي وزير كشور اعلام كرد: پايان يك ماه گروگانگيري مرزبانان ايراني



ابتكار:

جندالله عقب نشيني كرد: مرزبان هاي ربوده شده آزاد شدند

هيات دولت به بوشهر مي رود؛ سفر رييس جمهور به خوزستان باز هم به تعويق افتاد

تايمز فاش كرد: سفارت ايران در كره شمالي زير نظر جاسوس ها



اقتصاد پويا:

احمدي نژاد در ديدار با اعضاي ستاد دهه فجر: 80 درصد مردم كشورهاي اسلامي گرايش به آرمان انقلاب ما دارند

رييس جمهوري : تغيير جهت تسهيلات بانكي نرخ رشد اقتصادي را بهبود مي بخشد

رييس سازمان ميراث فرهنگي براي مدير كل يونسكو نوشت: برج جهان نما را بالاخره داريم كوتاه مي كنيم



اسرار:

گروگان هاي ايراني آزاد مي شوند

سهم ايران از صادرات جهان به نيم درصد رسيد

درخواست سرمايه گذاران بورس امارات از دولت اين كشور



پول :

در يك كميسيون مشترك ويژه مجلس ، اصلاح قانون 70 ساله تجارت آغاز شد

پيش بيني بيزينس مانيتور ، صادرات خودروي ايران به 6/3 ميليارد دلار مي رسد

لاريجاني امروز در بروكسل مذاكرات ايران و اروپا را از سر مي گيرد



توسعه :

در ادامه سفرهاي استاني احمدي نژاد اعلام شد، بوشهر بجاي اهواز

سخنگوي وزارت امور خارجه انگليس : انگلستان دخالتي در انفجارات اهواز نداشته است

به دليل تشكيل شوراي عالي رسيدگي به سوانح هوايي : فراكسيون اقليت از استيضاح وزير دفاع انصراف داد



جوان:

مساله هسته اي ايران امروز در دو پايتخت اروپايي بررسي مي شود، ماراتن بروكسل و لندن براي نشست شوراي حكام

نمايندگان ارائه دادند، 4800 پيشنهاد براي اصلاح بودجه 85

نماينده ايران در آژانس : تصميم براي از سرگيري تحقيقات غني سازي غير قابل بازگشت است



جام جم:

معاون دانشجويي وزير علوم تشريح كرد: جزييات كاهش شهريه دانشگاه ها

رييس جمهور در ديدار وزير امور خارجه بحرين: كشورهاي ساحلي خليج فارس اعضاي يك خانواده اند

با مثبت تر شدن شاخص بورس ، قيمت سهام 51 درصد از شركتها بالا رفت



جمهوري اسلامي :

بر اساس اعلام وزير بهداشت تا دو ماه آينده، 14 هزار پزشك و پرستار استخدام مي شوند

انتقاد رييس جمهور از نحوه توزيع تسهيلات بانكي

وزير پاكستاني : آمريكا بزرگترين حرمت شكن سازمان ملل است



جهان اقتصاد:

عضو كميسيون برنامه و بودجه: تراز عملياتي بودجه 200 تريليون ريال منفي است

آصفي : درباره سياست هاي غلط گذشته غرب نسبت به ايران ، اعترافات استراو يك قدم به جلوست - اختلاف لندن و واشنگتن بر سرايران

تعديل برج جهان نما آغاز شد



جهان صنعت:

وزير صنايع و معادن: ايران در 5 قاره جهان خودرو مي سازد

مديران متخلف بورسي زنداني مي شوند

به علت بدهي هاي معوق دولتي ها ، شركت هاي خصوصي IT در آستانه ورشكستگي قرار دارند



حيات نو:

آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي ، آصفي: اروپا عجله نكند

اعتراض به عملكرد قاضي جديد،صدام دادگاه را ترك كرد

دولت پيشنهاد داد: افزايش 9 درصدي قيمت خودرو در بودجه 85



خراسان :

آصفي: ابهامات آژانس درباره لويزان بر طرف شد

8 مرزبان ربوده شده ايراني آزاد شدند

مغايرت بودجه 85 با برنامه چهارم در بخش پژوهش



خبر:

رييس جمهور : براي ارتقاي نرخ رشد اقتصادي بايد جهت اختصاص تسهيلات بانكي تغيير كند

حسن كامران ، نماينده اصفهان در مجلس : پرونده ايران ارجاع شود، اروپا بايد هزينه هاي سنگين اش را بپردازد

معاون وزير كار : حدود 800 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع افغاني است



دنياي اقتصاد :

وزير صنايع و معادن اعلام كرد: تصميمات بودجه سال 85 براي قيمت خودرو

دستورالعمل به سفارتخانه هاي ايران براي جذب سرمايه خارجي

بازگشت آرامش به بازار ، حجم معاملات 36 درصد و شاخص بورس 5/12 واحد افزايش يافت



سياست روز:

دكتر حداد عادل : امروز فلسطين براي آمريكا نقشه راه تعيين مي كند

نامه بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به دادستان كل كشور؛ نخستين گام براي بازپس گيري باغ قلهك

پزشكي هسته اي ؛ از اعزام بيماران به خارج جلوگيري مي كند، در انتقال مجروحان حوادث جزو " آخرين ها" هستيم



شرق :

دادگاه صدام به هرج و مرج كشيده شد

پيام اروپا به ايران از طريق عراق

اصفي خبر داد: دعوت از بلر براي سفر به ايران



صداي عدالت:

پيام سفر هاشمي رفسنجاني به قم چه بود؟ تصميمات مهم در سطح سران نظام

چمران: افزايش نرخ عوارض ساخت وساز و تراكم

سخنگوي وزارت خارجه: گفتگو تنها راه برون رفت از وضعيت كنوني است



عصر اقتصاد:

رييس جمهور در شوراي پول و اعتبار مطرح كرد: رشد اقتصادي با تغيير روش تسهيلات بانكي

نماينده شيراز خبر داد: ولايتي جانشين جاسبي مي شود

وزير مسكن و شهرسازي : تخلفات ساختماني جرم محسوب مي شود



فرهنگ آشتي:

نمايندگان مجلس ارائه كردند، 4000 پيشنهاد براي اصلاح لايحه بودجه 85

استراو: مذاكرات لندن موضع ما درباره مسئله هسته اي ايران را تعيين مي كند

معاون وزير علوم: مابه التفاوت شهريه برگردانده مي شود



كيهان:

رييس جمهور در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت دهه فجر : جاذبه پيام انقلاب درماهييت عاشورايي آن است

كيهان بررسي مي كند، بودجه 85 كانون بحث كارشناسان

معاون وزير بهداشت در گفت و گو با كيهان : مافياي دارو از مبادي رسمي قاچاق مي كند



كاروكارگر:

آصفي با اشاره به نشست امروز بروكسل : بازگشت اروپا به مذاكره نشان دهنده حقانيت ايران است

تجميع عوارض ، ماليات بي رويه ، بهره هاي سنگين بانكي ، صنعت در برزخ سياست گذاري

معاون وزير كار : 800 هزار فرصت شغلي در اختيار اتباع افغاني است



همبستگي :

امروز در لندن صورت مي گيرد: آخرين تلاش اروپا و آمريكا براي هماهنگي عليه ايران

انتقاد احمدي نژاد از نحوه پرداخت تسهيلات بانكي

آصفي : تند شدن فضا مشكل را حل نمي كند



همشهري:

امروز در بروكسل انجام مي شود، دور تازه مذاكرات هسته اي ايران و سه كشور اروپايي

شوراي شهر ديروز تصويب كرد، نرخ تراكم در مناطق فرسوده تهران سال آينده افزايش نمي يابد

رييس كل بانك مركزي خبر داد: رتبه بندي مشتريان بانكها آغاز شد



هدف و اقتصاد:

نمايندگان در گفت و گو با " هدف و اقتصاد" مطرح كردند: پرداخت تسهيلات به صورت ارزي از بار تورم مي كاهد

شيباني : آغاز رتبه بندي مشتريان در بانك هاي خصوصي و يك بانك دولتي

سعيدي كيا: روستاهاي بم را تا پايان سيال تحويل مردم مي دهيم



هموطن سلام:

آغاز مذاكرات ايران و اروپا در بروكسل

حسن خالقي معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري خبر داد: جزييات كاهش شهريه كليه دانشگاه ها

نتايج تحقيق و تفحص از سازمان مديريت اعلام شد: تبعيض درنظام استخدامي و سو مديريت در پرداخت حقوق كارمندان