رديف هاي بودجه به نفع نهاد كتابخانه هاي عمومي جابجا مي شود

جواد آرين منش در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، درباره تصميم گيري كميسيون فرهنگي مجلس درباره لايحه بودجه سال 1385 كل كشور ، گفت : كميسيون فرهنگي مجلس به طور جدي قصد دارد كاهش بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي را به نحوي جبران كند و به اين منظور قصد دارد برخي از رديف هاي بودجه در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور در بخش فرهنگي را جابجا كند .

وي در ادامه تصريح كرد : ما مصمم هستيم كه به هرنحوي كه ممكن است اين بودجه را براي كتابخانه هاي عمومي كشور در اختيار نهاد قرار دهيم و تامين كنيم اما با اين تصميم كه براي جبران كاهش بودجه كتابخانه هاي عمومي به سراغ يارانه خريد كاغذ برويم و رقمي از اين يارانه را در اختيار كتابخانه هاي عمومي قرار دهيم موافق نيستم .

عضو كميسيون فرهنگي در ادامه افزود : هدفمند كردن يارانه كاغذ و در مورد ساير يارانه هاي امري كاملا منطقي است و دولت هم بايد به اين سمت حركت كند ، اما در بودجه سال آينده در جهت هدفمند شدن يارانه ها تلاش جدي مشاهده نمي شود و يكي از اشكالهاي جدي بودجه اين است كه در مورد هدفمند كردن يارانه ها تلاش جدي صورت نگرفته است .

وي در مورد يارانه هاي دولتي خريد كاغذ براي ناشران گفت : ايده آل اين است كه به جاي اختصاص يارانه كاغذ به ناشران كه بخش زيادي از كاغذهاي دريافتي را در بازار آزاد به فروش مي رسانند ، اين بودجه در اختيار مصرف كننده و مردم قرار گيرد .

نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي افزود : براي هدفمند كردن يارانه ها اگر بتوانيم يارانه ها را در جهت حمايت از مصرف كنندگان ( خوانندگان ) كتاب هدايت كنيم حركت مناسبي در جهت توسعه كتابخواني انجام داده ايم .

وي تصريح كرد : ناشران مي توانند كاغذ مصرفي خود را از بازار تهيه و خريداري كنند و يارانه هاي دولتي به صورت مستقيم در اختيار مردم قرار گيرد .

آرين منش تصريح كرد : كميسيون فرهنگي در جلسات بررسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور كه از ديروز آغاز شده است بحث بر سر رديف هاي بودجه در بخش فرهنگ را آغاز خواهد كرد و در مدت ده روز فرصت دارند پيشنهادهاي رسيده نمايندگان در اين خصوص را بررسي و به كميسيون تلفيق ارائه دهد .

وي در ادامه به مهر يادآور شد : اختصاص سهم يارانه كاغذ به نهاد كتابخانه هاي عمومي كه توسط برخي از نمايندگان مطرح شده است عملي نيست و رقم بودجه اين يارانه به ادازه اي نيست كه جبران كاهش بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي را بكند و براي افزايش بودجه اين نهاد بايد به دنبال تغيير برخي از رديف هاي ديگر بودجه باشيم .