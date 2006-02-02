اخبار كوتاه ورزشي

مسابقات ورزش فول گونگ فو دهه فجر پايان يافت

مسابقات ورزشي فول كونگ فو گراميداشت دهه مبارك فجر در مجموعه ورزشي انقلاب كرج با معرفي نفرات برتربه كارخود پايان داد.

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" در اين مسابقات 250 ورزشكار از 43 باشگاه شهرستانهاي كرج و ساوجبلاغ به مدت دو روز به رقابت پرداختند. در پايان تيمهاي تربيت بدني چهاردانگه ساوجبلاغ ، منتخب شهرداري كمالشهر و باشگاه فرهنگ عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. دررشته استايل سمي كنتاكت نيزتيمهاي باشگاه شفق ، شاهين و البرز عناوين برتررا كسب كردند. اين رقابتها با همكاري اداره تربيت بدني ، شهرداري كمالشهر و سازمان اتوبوسراني برگزارشد. بيش از هفت هزار تماشاگر از اين مسابقات ديدن كردند.

مسابقات جام خليج هميشه فارس تيمهاي برتر خود را شناخت

مسابقات بسكتبال جام هميشه خليج فارس عصرديروزدرسالن ورزشي طالقاني كرج به پايان رسيد. دراين مسابقات كه دوماه به طول انجاميد،150 بستكتباليست درقالب 10 تيم دردو رده سني با هم به رقابت پرداختند. درپايان تيمهاي تام ايران خودرو، پيام مخابرات ، موسسه فرهنگي آزاد در رده نونهالان اول تا سوم شدند. دررده نوجوانان نيز تيمهاي تام ايران خودرو، آرش و تام ايران خودرو"ب" به عناوين نخست دست يافتند. هيات داوران تيم بسكتبال كرج براي شركت درمسابقات كشوري را از ميان بسكتباليستهاي همين مسابقات انتخاب خواهد كرد. شهرستان كرج بيش از دو هزار بسكتباليست ساماندهي شده دارد.

مسابقات جودو چند جانبه كشوري به مناسبت دهه مبارك فجراز روز شنبه درگرمدره شهرستان كرج درحال برگزاري است . در اين مسابقات 47 جودوكاردرقالب پنج تيم به مدت سه روز با يكديگربه رقابت خواهند پرداخت.شركت كنندگاني از استانهاي قزوين ، تهران ، قم ، شهرستان كرج و شهرگرمدره در اين مسابقات شركت دارند .

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مسابقات كانوپلوقهرماني كشوربا حضور160 ورزشكار از14 استان كشوردركرج برگزارشدوكرج توانست درپايان مسابقات 4ورزشكارخود را به اردوي تيم ملي اين رشته معرفي كنددر اين مسابقات تيم كانوپلو شهرستان كرج توانست مقام پنجم را ازآن خود كندوورزشكاركرجي مهرگان خيرالهي ، هومن بيگدلي، شايان خيرالهي وعلي قدمي به اردوي تيم ملي جوانان كانوپلو كشورجهت شركت درمسابقات جهاني دعوت شدند.مسابقات جهاني كانوپلو در رده سني جوانان شهريور ماه 85 در كشور هلند برگزار خواهد شد.

حضور دو جودو كاركرجي در تيم ملي

دوجودوكارنوجوان كرجي به عضويت تيم ملي جودو نوجوانان كشوردرآمدند. ميلاد احمدي و اميرحسين محمد اسماعيلي دو جودو كارنوجوان كرجي به عضويت تيم ملي درآمدند وهمراه با تيم ملي نوجوانان به مسابقات قهرماني غرب آسيا اعزام خواهند شد.

مسابقات قهرماني جودو نوجوانان 28 بهمن ماه جاري دركشور اردن برگزارخواهد شد.