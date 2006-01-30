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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۴۱

در كرج ؛

2 هزار راننده تاكسي فاقد بيمه درمان شناسايي شدند

2 هزار راننده تاكسي فاقد بيمه درمان شناسايي شدند

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرستان كرج از شناسايي بيش از 2 هزار راننده تاكسي فاقد دفترچه بيمه درمان ، با هدف گسترش و ساماندهي خدمات بيمه اي در بين اين قشر زحمتكش خبر داد.

عبدالله شجاعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ادامه داد: شناسايي رانندگان بيمه نشده ، مرحله مهمي از روند تامين خدمات بيمه رانندگان است كه خوشبختانه با مساعدتهاي دست اندركاران تاكسيراني و همكاري رانندگان ، اين مرحله از كار  پيشرفت نسبتا خوبي داشته است.

وي تصريح كرد: به محض مشخص شدن كارفرماي رانندگان تاكسي ، مشخصات كاملي از رانندگان در اختيار بيمه گذار قرار مي گيرد و اين رانندگان مانند بسياري از اقشار ديگر از خذمات بيمه اي بهره مند خواهند شد.

مديرعامل سازمان تاكسيراني كرج خاطرنشان كرد: البته روند شناسايي رانندگان تاكسي شامل رانندگاني كه بازنشسته ادارات و تحت پوشش بيمه اداره متبوع خود هستند، نمي شود.

به گزارش مهر ، بيش از 16 هزار راننده در سازمان تاكسيراني كرج پرونده دارند كه بخش قابل توجهي از آنها فعال هستند.

کد مطلب 284256

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