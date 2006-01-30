به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، محمد نوريزاد، كارگردان فيلم سينمايي "شاهزاده ايراني"، در نشست پرسش و پاسخ اين فيلم كه شب گذشته با حضور نهيه‌كننده، طراح صحنه و لباس و آهنگساز در سينما صحرا برگزار شد گفت: "من نسبت به فردوسي، اين شاعر فهيم، گرانقدر و دوست داشتني احساس رنج مي‌كردم كه چرا كارهاي او به حاشيه رانده شده است. در واقع ساخت فيلم "شاهزاده ايراني" پيشكشي به اين شاعر گرانقدر است. همچنين توبه‌اي از اين غفلت كه دامنگير عرصه هنر شده است."

وي افزود: "در مجموع خود را موظف مي‌ديدم تا اثري از شاهنامه فردوسي بسازم. ما نمي‌توانيم به جوانان به صورت مستقيم بگوييم كه شاهنامه را بخوان و لذت ببر، چرا كه جوانان از خواندن لذتي نمي‌برند، بلكه استاداني كه در طول سال‌هاي بسيار طعم فرازها و نشيب‌ها را چشيده و حس كردند و زانو زدند بايد پيشرو جوانان در اين عرصه باشند و دريچه‌ها را باز كنند."

وي در ادامه با اشاره به اينكه موسسه فرهنگي شهيد آويني هزينه و بودجه اين اثر را فراهم كرده است، افزود: "اين اثر در آينده در قالب سريال از تلويزيون پخش مي‌شود. من از زحمات مجيد اسماعيلي، تهيه‌كننده و داريوش ارجمند كه در طول كار كمك شاياني به من داشتند، قدرداني مي‌كنم."

مجيد اسماعيلي، تهيه‌كننده اين فيلم، هم خاطرنشان كرد: "عوامل در ساخت اين اثر همكاري خوبي داشتند. البته "شاهزاده ايراني" نسخه سينمايي سريال "چهل سرباز" است. اين مجموعه به چهار مقطع از تاريخ ايران و به اسطوره‌ها مي‌پردازد. توليد اين كار از سال 81 شروع شده و هم اكنون توسط آقاي نوريزاد تدوين مي‌شود. اميدوارم تا پايان سال كار تدوين تمام شود و ما از سال آينده پخش اين مجموعه را در تلويزيون شاهد باشيم. البته تدوين "شاهزاده ايراني" توسط حسين زندباف و دستيارش انجام شده است. همچنين اميدوارم در آينده ساخت اين آثار در سينماي ما بيشتر شود."

ايرج رامين‌فر، طراح صحنه و لباس كه سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر امسال را از آن خود كرد، درباره "شاهزاده ايراني" گفت: "اين فيلم يكي از دغدغه‌هاي من هم بود. اين مساله به هويت‌شناسي اين سرزمين برمي‌گردد، چرا كه داستان‌هاي شاهنامه درباره شكل گرفتن فرهنگ ايران و اقوام مختلف است. البته ما هيچ مدرك، نقاشي يا تصويري كه آن دوره ها را به لحاظ طراحي صحنه و لباس نشان دهد، نداريم. اين اسناد در كارهاي تاريخي لازم است كه بعد از صافي ذهن رد شده و تبديل به فرم شود. بيشتر طراحي اين اثر هم از طريق قياس بين معماري الان و قديم سرزمين‌هاي بومي در اطراف تهران و خراسان است تا رنگ و بوي اين سرزمين حس شود. در مجموع 80 درصد از طراحي صحنه و لباس اين اثر زاييده تخيلات و اين قياس‌ها بوده است."

در ادامه نشست، محمد فرشته‌نژاد كه از چند سال پيش كار خود را با آهنگسازي در تئاتر شروع كرده، گفت: "من به واسطه فردين خلعتبري با آقاي نوريزاد آشنا شدم تا موسيقي اين اثر را بسازم. در فيلم "شاهزاده ايراني" سعي كردم بيشتر از آواهاي منطقه خاصي در يزد استفاده كنم، چرا كه در آنجا قشري از زرتشتيان هستند كه وردهايي مي‌خواهند. همچنين از سازهاي كوبه‌اي و پوستي چون دهل استفاده كردم تا بيانگر تاريخ گذشته باشد."

محمد نوريزاد در پايان اين نشست اشاره كرد: "در شاهنامه به داد، دانش و مهر تاكيد شده و من هم سعي كردم در فيلم "شاهزاده ايراني" اين مسائل را رعايت كنم."