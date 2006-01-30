خصمانه ترين اظهارات مركل عليه ايران از قدس اشغالي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،آنجلا مركل صدراعظم آلمان در آغاز ديدار خود از فلسطين اشغالي، مدعي شد كه "ايران تنها اسرائيل را تهديد نمي كند، بلكه همه دنياي دمكراتيك را تهديد مي كند."



مركل پس ازديداربا ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم اسرائيل كه نگراني اين رژيم رااز برنامه صلح آميز هسته اي ايران ابراز كرد، موضع خصمانه خود را عليه ايران ابراز كرد.

مركل در اين ديدار حمايت همه جانبه آلمان را از رژيم صهيونيستي مورد تاكيد قرار داد.



مركل كه در قدس اشغالي با مقامات رژيم صهيونيستي ديدار كرده بود،گفت:حماس بايد وجود اسرائيل را به رسميت بشناسد تا ازكمكهاي اتحاديه اروپايي برخوردارشود، در صورتي كه حماس از خشونت(مقاومت بر ضد اشغالگري) دست برندارد.

حماس كه پيروزي قاطعي را در انتخابات پارلماني فلسطين به دست آورد،بر پايبندي به مواضع اصولي خود تاكيد كرده است، اين جنبش تماسها و رايزني ها را براي تشكيل دولت جديد آغاز كرده است.



مركل گفت : چنين دولتي نمي تواند كمكهاي مالي مستقيمي را از اتحاديه اروپا دريافت كند.