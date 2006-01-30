رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : جوش هسته اي اصلي ترين فعاليت پژوهشي دانشگاه آزاد خواهد بود / رشد تعداد مقالات علمي دانشگاه آزاد خيره كننده است

دكتر "عبد الله جاسبي" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در كرج افزود: دانشگاه آزاد با عنايت به رهنمون هاي مقام معظم رهبري درصدي از بودجه خود را به تحقيق و پژوهش محققان اختصاص داده و موفق به توسعه عمل در كشور شده است .

وي خاطر نشان كرد: نقش دانشگاه آزاد در طول دوران تاسيس در توسعه علم و ارتقاء تحصيلات عاليه در كشور بي بديل است و مي توان مدعي شد اگر اين دانشگاه نبود، امروزه مسائل بسياري مسائل دامان جوانان كشور را گرفته بود.

"جاسبي" ادامه داد: عليرغم انتقاداتي كه به اين دانشگاه مي شود با ايجاد كرسي آزاد انديشي و مناظره و نيز بحثهاي علمي در صدد ايجاد بستر مناسب براي توسعه هر چه بيشتر علم دركشور هستيم.

رئيس دانشگاه آزاد در خصوص كرسي آزاد انديشي گفت : ايجاد امنيت براي شركت كنندگان در مناظرات علمي و پژوهشي از ديگر اهداف دانشگاه آزاد است. به همين دليل به سرعت در راستاي ايجاد اين كرسي با حضور انديشمندان كشور در روزهاي باقي مانده از سال و نيز آغاز سال آينده اقدام خواهد شد.

"جاسبي" موارد مورد نظر دانشگاه آزاد براي تحقيق را آب پژوهي و جوش هسته اي اعلام كرد و يادآور شد : اين دو مقوله به دليل اهميتي كه دارند بايد به سرعت مورد توجه قرار گيرند.

وي تاكيد كرد : مسئله آب در آينده نزديك از نفت و انرژي هسته اي نيز مهم تر خواهد شد. به همين دليل دانشگاه آزاد در اين خصوص تحقيقات ويژه اي خواهد داشت.

رئيس دانشگاه آزاد كشور در پايان از افزايش تعداد مقالات علمي دانشگاه آزاد در چند سال اخير خبر داد و اظهار اميدواري كرد: دانشگاه آزاد با پتانسيل موجود، بتواند به عنوان رياست اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام در بحث تحقيق و پژوهش نيز در عرصه جهاني خود را مطرح سازد.

"جاسبي" افزود: دانشگاه آزاد اسلامي با اهدافي كه دارد در آينده اي نزديك پيشتاز علم كشور خواهد شد.