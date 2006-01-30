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۱۰ بهمن ۱۳۸۴، ۸:۴۶

به منظور تبيين دقيق فلسفه قيام عاشورا؛

برنامه هاي ويژه محرم در دمشق آغاز شد

برنامه هاي ويژه محرم در دمشق آغاز شد

حوزه علميه زينبيه در دمشق برنامه هاي ديني خود به مناسبت ايام محرم و عاشورا و تبيين فلسفه اين قيام عظيم و تاريخ ساز را آغاز كرد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، حوزه علميه زينبيه دمشق به مناسبت ماه محرم و احياي انقلاب و نهضت امام حسين (ع) برنامه هاي سالانه ماه محرم را از امروز دوشنبه 29 محرم ( 10 بهمن) آغاز مي كند.

به گزارش خبرگزاري شيعه( اباء)، اين حوزه برنامه هاي خاصي براي اين ايام در نظر دارد كه از جمله آنها مي توان به خطبه هاي ديني، بيان واقعه عاشورا و پيامدهاي اين قيام و نوحه سرايي اشاره كرد.

برنامه هاي اين ايام تا ساعت 8 شب ادامه دارد و هرشب يكي از علما به بيان خطبه و نهضت عاشورا مي پردازد و ياد و خاطره ايام محرم را زنده مي كند.

 

کد مطلب 284266

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