برنامه هاي ويژه محرم در دمشق آغاز شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، حوزه علميه زينبيه دمشق به مناسبت ماه محرم و احياي انقلاب و نهضت امام حسين (ع) برنامه هاي سالانه ماه محرم را از امروز دوشنبه 29 محرم ( 10 بهمن) آغاز مي كند.

به گزارش خبرگزاري شيعه( اباء)، اين حوزه برنامه هاي خاصي براي اين ايام در نظر دارد كه از جمله آنها مي توان به خطبه هاي ديني، بيان واقعه عاشورا و پيامدهاي اين قيام و نوحه سرايي اشاره كرد.

برنامه هاي اين ايام تا ساعت 8 شب ادامه دارد و هرشب يكي از علما به بيان خطبه و نهضت عاشورا مي پردازد و ياد و خاطره ايام محرم را زنده مي كند.