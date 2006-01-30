واحد "تمرين عملي دعاوي" به عناوين درسي رشته حقوق افزوده شود // بي انگيزگي در تحقيقات حقوقي مشهود است

دكتر "پرويز ساورايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: پذيرش دانشجويان رشته حقوق بيش از حد نياز كشور است و تناسبي در پذيرش ميزان دانشجو ديده نمي شود. به علاوه توسعه كمي دانشكده هاي حقوق بدون امكانات آكادميك موجب افت كيفي فارغ التحصيلان و در نهايت متضرر شدن جامعه مي شود.

وي در خصوص عدم همكاري بين دانشكده هاي حقوق و قوه قضاييه اظهار داشت: هيچ گونه ارتباط منظم بين دانشكده هاي حقوق و قوه قضاييه وجود ندارد. با توجه به اين كه رشته حقوق هم علم است و هم نوعي فن، دانشجويان رشته حقوق بايد ضمن تحصيل، با مراجع قضايي ارتباط داشته باشند. دانشجويان، علم حقوق را در دانشگاه ها مي آموزند و با فنون آن بايد در مراجع قضايي آشنا شنوند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه اضافه كرد: بايد بين دادگستري و دانشكده هاي حقوق ارتباط و همكاري مستمر بر قرار شود. ضمن اينكه بهتر است در دانشكده هاي حقوق تجزيه و تحليل آراء قضات و دست اندركاران اجرايي حقوق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

وي با بيان اين كه بين دانشكده هاي حقوق و قوه مقننه نيز همكاري مطلوبي مشاهده نمي شود گفت: اين عدم همكاري و مشورت مشكلات فراواني را به دنبال دارد كه يكي از نتايج آن تصويب قوانيني است كه به جاي ارائه راهكارهاي مناسب، معضلاتي را به وجود مي آورد. تصويب قانون دادگاه هاي عام مبين همين عدم همكاري بين دانشكده هاي حقوق و قوه مقننه است.

"ساورايي" با اشاره به منابع درسي رشته حقوق يادآور شد: اين رشته با كمبود كتب آموزشي خصوصا منابع خارجي روبه رو است. در بسياري از دانشكده هاي حقوق كتابخانه هاي تخصصي براي استفاده دانشجويان وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: امروزه در دانشگاه هاي مختلف دنيا گرايش هاي مختلف حقوق مانند جرائم كامپيوتري، اينترنتي، تجارت بين الملل، تجارت الكترونيك و .. تدريس مي شود كه دانشجويان ما به خصوص در دانشگاه هاي كوچكتر از آنها محروم هستند.

وي ضعف ترجمه و بي انگيزگي در تحقيقات را نيز مشكلات ديگر رشته حقوق دانست و گفت: بي انگيزگي در تحليل مسائل حقوقي و صرفا حفظ مطالب درسي جهت موفقيت در آزمونهاي تستي، عدم استفاده كافي از نتايج كشورهاي پيشرفته، عدم استفاده از نتايج پژوهش هاي حقوقي، عدم توجه كافي به روش تحقيق در رشته حقوق، عدم ارتباط با دانشگاه هاي خارج از كشور و عدم شركت دركنفرانس ها و سمينارها از ديگر مشكلات و معضلات آموزش و پژوهش حقوق دركشور است.