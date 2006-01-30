بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از پارك لويزان ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري مهر،يك ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته به خبرگزاري فرانسه گفت : بازرسان آژانس از سايتهاي مربوط به لويزان و تجهيزات آن ديدار كردند.



اين ديدار پيش از نشست روز دوشنبه (امروز) وزراي امور خارجه آمريكا،انگليس، آلمان، فرانسه،چين و روسيه در لندن صورت گرفت .

نشست امروز در تلاش براي دستيابي به توافق نهايي درباره چگونگي پاسخ به از سرگيري تحقيقات هسته اي ايران انجام مي شود .



توافق بر سربازديد از پارك لويزان، هفته گذشته طي ديدار اولي هاينونن معاون پادماني مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي از تهران صورت گرفت .

اولي هاينونن رئيس گروه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي چهارشنبه شب در راس هياتي 9 نفره براي انجام بازرسي هايي در چارچوب همكاري هاي گسترده ايران آژانس به تهران آمده بود.

آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش نوامبر سال 2004 خود اعلام كرد كه ايران در تلاش براي دستيابي به تجهيزاتي است كه مي تواند در امر غني سازي اورانيوم در سايت لويزان مورد استفاده قرار گيرد.



بازرسان آژانس خواستار بازديد از تجهيزاتي بود كه در سايت لويزان مورداستفاده قرار مي گرفت؛ديپلماتها و تحليلگران در واكنش به اين اقدام ايران ادعا كرده اند كه اين اقدام مغاير با رفتار گذشته ايران است.



با توجه به ادامه حضور بازرسان بين المللي دركشورمان وتعداد بي سابقه بازرسي درايران در آستانه نشست آتي شوراي حكام كه قرار است به صورت فوق العاده دوم فوريه (سيزدهم بهمن ماه ) تشكيل شود، اين موضوع قطعا نشانه تلاش حداكثري جمهوري اسلامي ايران براي رفع كليه ابهامات و بهانه جويي هاي برخي اعضاي شوراي حكام است .



براساس اعلام منابع خبري قراراست محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه اين نشست گزارشي كوتاه از نتيجه بازرسي هاي آژانس در ايران ارائه كند؛ وي همچنين ارائه گزارش كامل خود درباره ايران را به نشست ماه مارس شوراي حكام موكول كرده است.

جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي اخير با هدف رفع تمام ابهامات آژانس، همكاريهايي فراتر ازچارچوب ان پي تي و پروتكل الحاقي با آژانس داشته است كه اجازه حداقل 20 مورد بازرسي هاي سرزده و فراتر از تكاليف حقوقي ايران از برخي مراكز از جمله سايت هاي نظامي تنها بخشي از آن است.

قاتبل ذكر است كه از زمان آغاز مباحث هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون 1600نفر روز بازرسي از ايران انجام شده است .