موضع مشترك اسرائيل و آلمان عليه حماس

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري رژيم اسرائيل و آنجلا مركل صدراعظم آلمان روز گذشته با هم توافق كردند تا زماني كه حماس از خشونت(مقاومت بر ضد اشغالگري) دست برندارد و اسرائيل را به رسميت نشناسد، با اين جنبش تعامل نكنند.

اولمرت با اشاره به پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) در انتخابات اخير اين سرزمين گفت : به اعتقاد ما نمي توان با سازمانها يا دولتهايي كه در تروريسم دست دارند و اسرائيل را به رسميت نمي شناسند، گفتگو كرد.



وي افزود: اين همسويي مشترك ميان دولتهاي اروپايي و آمريكا در قبال حماس را ارج مي نهم.



مركل مدعي شد كه " صرفا پيروزي حماس درانتخابات پارلماني 25 ژانويه(5 بهمن)به اين جنبش مشروعيت بين المللي به طور خودكار نخواهد داد."



مركل گفت : همكاري ميان اسرائيل و فلسطينيان تنها در صورتي امكان دارد كه حماس به سه شرط گردن نهد :1- دست برداشتن از تروريسم و خشونت(مقاومت بر ضد اشغالگري) 2- به رسميت شناختن اسرائيل 3- موافقت با تمام توافقنامه هاي بين المللي



وي افزود: اين موضع آلمان است و آن را به اتحاديه اروپا ابلاغ مي كنيم.



مركل اولين مسئول بلندپايه يك كشور غربي است كه مذاكرات خود را با اولمرت از زماني كه آريل شارون نخست وزيري رژيم صهيونيستي به علت سكته مغزي به كما رفته است، انجام داد.



حماس كه 74 كرسي در انتخابات پارلماني فلسطين به دست آورد، نيز با رد تهديدهاي غرب، آن را باج خواهانه و زورگويانه توصيف كرده است.



اتحاديه اروپا بزرگترين كمك كننده مالي به تشكيلات خودگردان فلسطين به شمارمي رود و كمكهاي حياتي در اختيار اين تشكيلات قرار مي دهد.



مركل امروز با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدارمي كند.



آلمان اعلام كرده است كه تنها زماني كه حماس از مبارزه با اسرائيل دست برندارد و موجوديت اين رژيم را به رسميت نشناسد، با اين جنبش ارتباط برقرار نخواهد كرد.