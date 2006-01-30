جمعيت دانشجويي دوره كارشناسي ارشد سالانه 15 درصد افزايش مي يابد // شهريه دانشگاه پيام نور افزايش نمي يابد // كاهش شهريه ورودي هاي ماقبل 84 بر عهده هيات امناي دانشگاه ها است // دانشگاه ها ملزم به اجراي قانون كاهش شهريه هستند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "حسن خالقي" صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: توسعه مرزهاي دانش، مشاركت در توليد علم در عرصه بين المللي، تربيت نيروي انساني متخصص متناسب با نياز بخش هاي دولتي و غيردولتي كشور و افزايش سطح دانش در جامعه از وظايف وزارت علوم است كه همه دانشگاهها و جوانان بايد در اين روند سهيم باشند و نقش آفريني كنند.

وي تحقق اهداف وزارت علوم را در گروي توسعه آموزش عالي دانست و اظهار داشت: علاوه بر توسعه ظرفيت دولتي دانشگاه ها بايد به توسعه ظرفيت مازاد آنها در قالب دوره هاي شبانه و نيمه حضوري و گسترش آموزش عالي در حوزه هاي پيام نور، غير انتفاعي، آموزشكده هاي فني و حرفه اي و دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت و به توسعه دوره هاي ملي و بين المللي با توجه به امكاناتي كه وجود دارد توجه كرد.

جمعيت دانشجويي در طول برنامه چهارم توسعه سالانه 3 درصد افزايش مي يابد

"خالقي" به چشم انداز برنامه چهارم توسعه تاكيد كرد و گفت: در پايان برنامه چهارم بايد نزديك به چهار ميليون دانشجو در آموزش عالي حضور داشته باشند كه در اين راستا ساليانه رشدي 3 درصدي براي مقطع كارشناسي دولتي و 15 درصدي رشد براي مقاطع ارشد و دكتري در سيستم آموزش عالي دولتي در نظر گرفته شده است.

معاون آموزشي وزارت علوم در كنار توجه به توسعه آموزش عالي دولتي اهتمام وزارت علوم به توسعه در بخش غيردولتي و بخصوص دوره هاي شبانه را يادآور شد و افزود: دوره هاي شبانه براي پاسخ مثبت به تقاضاي عمومي جهت ورود به آموزش عالي راه اندازي شده است و اين نظريه كه پذيرش در دوره هاي شبانه جهت پركردن برخي خلاءهاي مالي دانشگاه ها است، تلقي اشتباهي است.

وي در خصوص نحوه آناليز شهريه هاي دانشگاهها اظهار داشت: مدلي طراحي شده كه در آن امكانات و شاخص هاي علمي دانشگاه، نحوه حضور اساتيد در دانشگاه از لحاظ تمام وقت بودن يا حق التدريسي بودن آنها، نوع سيستم آموزشي كه دانشجو در آن شاغل به تحصيل است ، هزينه هاي رفاهي، مواد مصرفي و تجهيزات و هزينه هاي نگهداري و تعميرات از جمله پارامترهايي است كه در آن به صورت انعطاف پذير به تعيين شهريه دانشگاه ها پرداخته مي شود.

دكتر "خالقي" در تشريح اين مدل افزود: در اين مدل يك هزينه پايه آموزشي و پژوهشي محاسبه شده كه با لحاظ ساير هزينه ها كه تقريبا معادل با هزينه پايه آموزشي است و مورد تاثير ضريب كيفيت كه براي هر دانشگاهي از 10 تا 100 در نظر گرفته شده است قرار مي گيرد و مقدار حداقل و حداكثر شهريه اي كه هر گروه آموزشي يك دانشگاه با توجه به شاخصه هاي كيفي اش مي تواند اخذ كند به دست آمده است.

وي با بيان راهكارهاي در نظر گرفته شده از جانب وزارت علوم در خصوص كاهش شهريه هاي دوره اي شبانه گفت: مسئولين دانشگاه ها پذيرفته اند كه با صرفه جويي در هزينه هاي آموزشي دوره هاي شبانه در هزينه هاي حداكثر و حداقل اين دوره ها كاهش ايجاد كنند. دولت نيز خود را موظف كرده است كه سرمايه گذاري زيربنايي در بخش آموزش هاي شبانه از محل اعتبارات دولت صورت گيرد و هزينه هاي توسعه اي كه روي شهريه دانشجو فشار وارد مي كرد كاهش يابد.

معاون آموزشي وزارت علوم ميزان حداقل و حداكثر شهريه هاي دوره هاي شبانه قبل از اجراي طرح ساماندهي شهريه ها را اين گونه توصيف كرد: شهريه حداقلي در دوره هاي شبانه در حدود يك ميليون و550 هزار تومان براي يك رشته علوم انساني در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان بود و حداكثر شهريه اي كه براي يك دوره كارشناسي دريافت مي شد مربوط به دانشگاه علم و صنعت ايران و معادل شش ميليون تومان بود.

وي غالب پراكندگي شهريه هاي دوره هاي شبانه را قبل از اجرايي شدن طرح ساماندهي شهريه اين گونه خواند: فقط دانشگاه علم و صنعت ايران بود كه شهريه شش ميليون توماني داشت. پراكنش شهريه در بقيه دانشگاهها معادل يك ميليون و 500 هزار تومان در گروه علوم انساني تا دو ميليون و 850 هزار تومان در گروه فني مهندسي بود.

دكتر "خالقي" در خصوص وضعيت شهريه دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: دوره هاي شبانه دانشگاه علم و صنعت ايران در اراك و بهشهر داير مي شود كه جهت حفظ كيفيت مورد نظر، اساتيد از تهران به اين شهرها مسافرت مي كنند. اصولا واحد بهشهر تاكنون بودجه دولتي نداشته و تمام هزينه هايش از محل شهريه شبانه تامين مي شد كه وزارت علوم در صدد اختصاص بودجه دولتي به اين واحد است.

شهريه دوره شبانه از 5 تا 40 درصد كاهش يافته است

وي كاهش شهريه در دوره هاي شبانه مقطع كارشناسي را از 5 تا 40 درصد ارزيابي كرد و تصريح كرد: فقط شهريه هاي دوره هاي شبانه دانشگاه علم و صنعت ايران با كاهش40 درصدي مواجه شده و 9 دانشگاه مقطع با كاهش 15 درصدي، 9 دانشگاه مقطع با كاهش 10 درصدي و 104 دانشگاه مقطع با كاهش صرفا 5 درصدي در شهريه هاي دوره هاي شبانه مواجه هستند.

معاون آموزشي وزارت علوم تعداد دانشگاه هايي كه در حوزه فني مهندسي و كشاورزي به پذيرش دانشجوي شبانه مقطع كارشناسي ارشد مي پردازند 40 دانشگاه دانست و در خصوص درصد كاهش شهريه هاي شبانه در آنها افزود: 5 دانشگاه با كاهش 15 درصدي، 4 دانشگاه با كاهش 10 درصدي و 24 دانشگاه مشمول كاهش 5 درصدي در شهريه هاي دوره هاي شبانه شده اند.

وي در خصوص ديگر گروه هاي آموزشي در دوره هاي شبانه در مقطع كارشناسي ارشد افزود: 37 دانشگاه در گروه علوم انساني، 39 دانشگاه در گروه علوم پايه و 9 دانشگاه در گروه هنر به پذيرش دانشجوي شبانه در مقطع كارشناسي ارشد اقدام مي كنند.

دكتر "خالقي" تصميمات اخذ شده در مورد كاهش شهريه دوره هاي شبانه مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ها در گروه هاي علوم انساني، علوم پايه و هنر را تشريح كرد و گفت: در گروه علوم انساني يك دانشگاه با كاهش 30 درصدي، 2 دانشگاه با كاهش 25 درصدي، 4 داشگاه با كاهش 15 درصدي و 30 دانشگاه فقط داراي كاهش 5 درصدي در شهريه هاي دوره شبانه بوده است كه همين موضوع در گروه علوم پايه شامل يك دانشگاه با كاهش 35 درصدي، 2 دانشگاه با كاهش 20 درصدي، 4 دانشگاه با كاهش 15 درصدي، 5 دانشگاه با كاهش 10 درصدي و 27 دانشگاه باكاهش صرفا 5 درصدي مي شود.

اين مقام مسئول اضافه كرد: در گروه هنر يك دانشگاه داراي كاهش شهريه شبانه 15 درصدي مواجه است. 3 دانشگاه نيز با كاهش 10 درصدي و 4 دانشگاه با كاهش 5درصدي كاهش شهريه روبرو شده اند.

حداقل شهريه دوره هاي شبانه به 2 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است

وي در خصوص نتيجه فعاليت هاي وزارت علوم در ساماندهي شهريه هاي دوره هاي شبانه خاطرنشان كرد: بعد از سامان دهي شهريه ها حداقل شهريه به 2 ميليون و 500 هزار تومان و حداكثر شهريه به 5 ميليون و 600 هزار تومان در مقطع كارشناسي ارشد رسيده است.

معاون آموزشي وزارت علوم از تخصيص وام به كليه دانشجويان دوره هاي شبانه در مقاطع مختلف اشاره كرد و تصريح كرد: پنجاه درصد شهريه دانشجويان شبانه به صورت وام به آنها پرداخت مي شود كه اين وام از امسال در اختيار صندوق رفاه قرار گرفته و زودتر به دانشجويان پرداخت مي شود كه مقدار آن براي مقطع ارشد معادل 3 ميليون تومان و براي مقطع كارشناسي برابر 5/1 ميليون تومان است.

وزارت علوم خواستار اختصاص170 ميليارد تومان بودجه به وام دانشجويان غيردولتي است

وي از پيشنهاد وزارت علوم جهت تصويب بودجه اي معادل 170 ميليارد تومان توسط مجلس براي كمك به دانشجويان دوره هاي غيردولتي خبر داد و گفت: به اين بودجه نسبت به سال قبل صد ميليارد تومان اضافه شده و به همه دانشجويان كه به نوعي شهريه پرداخت مي كنند اعم از آزاد، غير انتفاعي ، علمي - كاربردي و ... تعلق مي گيرد.

"خالقي" چشم انداز وزارت علوم در اعطاي وام هاي شهريه را اين گونه خواند: بايد به سمتي حركت كرد كه بتوانيم صد درصد شهريه دانشجويان شبانه را با اولويت كارشناسي ارشد پرداخت كنيم تا هيچ كس به دليل اينكه نمي تواند شهريه پرداخت كند از دسترسي به دانشگاههاي شاخص كشور محروم نشود و عدالت علمي براي ورود و دسترسي به آموزش عالي وجود داشته باشد.



كاهش شهريه دانشگاه ها براي دانشجويان ورودي 84 قابل اجرا است. اين آيين نامه امروز به دانشگاه ها ابلاغ شده و دانشگاه ها بايد آن را اجرا كنند. چنانچه دانشگاهي اين آيين نامه را اجرا نكرد دانشجويان مي توانند موارد را به وزارت علوم گزارش كنند. كاهش شهريه در دانشجويان ورودي هاي ما قبل بر عهده هيات امناي دانشگاه است.



دكتر "خالقي" در خصوص طرح ساماندهي شهريه هاي دانشجويان دانشگاه هاي غير انتفاعي گفت: از ابتدا شهريه هاي دانشجويان غير انتفاعي با نظارت دقيقي تنظيم شده است. اكنون پس از ساماندهي نيز تنها با كاهش 5 درصدي در شهريه مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي 84 دانشگاه هاي غير انتفاعي مواجه هستيم.

وي افزود: پس از كاهش شهريه، ميزان آن در دوره كارداني معادل يك ميليون و 125 هزار تومان و در دوره هاي كارشناسي از دو ميليون و 100 هزار تومان تا دو ميليون و 300 هزارتومان مي شود.

شهريه كارشناسي ارشد دانشگاه هاي غيرانتفاعي از صفر تا 20 درصد كاهش يافت

"خالقي" درخصوص ميزان كاهش شهريه، در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي غير انتفاعي افزود: كاهش شهريه در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه هاي غير انتفاعي از صفر تا 20 درصد صورت مي گيرد كه ميزان شهريه در اين مقطع پس از اجرايي كردن طرح ساماندهي، دوميليون تا سه ميليون و 500 هزار تومان خواهد بود.

شاخصه هاي دوره شبانه برتر از سيستم آموزشي غير انتفاعي است

معاون آموزشي وزارت علوم، شاخصه هاي كيفي دوره هاي شبانه را برتر از سيستم آموزشي غير انتفاعي توصيف كرد و گفت: شهريه هاي دوره غير انتفاعي از دوره هاي شبانه پايين تر است.

شهريه دانشگاه پيام نور افزايش نمي يابد

دكتر "خالقي" در خصوص شهريه دانشگاه پيام نور اظهار داشت: در دانشگاه پيام نور قرار نيست به شهريه ها اضافه شود. در اين دوره ها بيش از 400 هزار دانشجو به صورت نيمه حضوري و غالبا در مقطع كارشناسي مشغول به تحصيل هستند و مجموع شهريه هايي كه يك دانشجو در هر ترم بايد پرداخت كند حداقل 70 هزار تومان و حداكثر 100 هزار تومان است كه نمي توان مقدار را كاهش داد.

وي در خصوص دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور ادامه داد: 2000 تا 3000 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل هستند كه لازم است 10 درصد در شهريه اين مقطع كاهش ايجاد شود و براي يك دوره 5/2 ساله آموزشي حداقل دو ميليون و 900 هزار تومان و حداكثر سه ميليون و 200 هزار تومان از دانشجويان اخذ شود.

شهريه دوره هاي نيمه خصوصي دانشگاه هاي دولتي بايد معادل 60 درصد شهريه دوره هاي شبانه باشد

دكتر "خالقي" شهريه دانشگاه پيام نور را با دوره هاي شبانه قياس كرد و گفت: شهريه مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور حدود 60 درصد شهريه هاي دوره هاي شبانه است و دانشگاههاي دولتي كه دوره هاي نيمه خصوصي هم داير مي كنند بايد شهريه شان معادل 60 درصد شهريه دوره هاي شبانه باشد.

معاون آموزشي وزير علوم در خصوص طرح ساماندهي شهريه ها در دانشگاه جامع علمي كاربردي اظهار داشت: در دانشگاه جامع علمي كاربردي 180 هزار دانشجو به دو صورت ترمي و پودماني مشغول به تحصيل هستند. دوره هاي ترمي دانشگاه جامع علمي كاربردي داراي شهريه منطقي بود و صرفا 5 درصد كاهش شهريه شامل حال آن شده است.

وي در خصوص دوره هاي پودماني خاطر نشان كرد: تقريبا نيمي از دانشجويان دانشگاه جامع علمي كاربردي به صورت پودماني اشتغال به تحصيل دارند و شهريه اي كه در اين دوره ها اخذ مي شده كاملا غير منطقي و غير قابل دفاع بوده است.

تمامي موسسات وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي بايد قانون كاهش شهريه را اجرا كنند

دكتر "خالقي" ميزان كاهش شهريه ها در دوره هاي پودماني را اينگونه بيان داشت: به طور متوسط كاهش 30 درصدي شهريه در دوره هاي پودماني قابل ذكر است كه تمامي موسسات وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي بايد اين قانون را رعايت كنند.

معاون آموزشي وزير علوم در خصوص مكانيسم كاهش شهريه هاي دانشگاه آزاد گفت: دانشجويان ورودي سال 84 دانشگاه آزاد كه تعداد آنها 300 هزار نفر است با توجه به رشته، مقطع تحصيلي، سال ورود و محل جغرافيايي واحد دانشگاهي با كاهش شهريه و تخفيف شهريه اي بين 10 تا 18 درصد مواجه مي شوند.

وي در خصوص استدلال هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي در روند كاهش شهريه ها اظهار داشت: استدلال هيات امنا اين است كه شهريه اي كه از دانشجويان گرفته مي شود مي تواند چرخ دانشگاه آزاد را بچرخاند. لذا اگر قرار باشد مبلغي را به دانشجو پرداخت كنند از محلي بايد تامين شود. آنها اذعان دارند كه سعي مي شود اين مبلغ از دانشجو بازپس گرفته نشود و از محل صرفه جويي و محدود كردن توسعه عمراني دانشگاه به دانشجويان ورودي 84 تعلق گيرد.