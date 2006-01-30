به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، عليرضا رئيسيان، كارگردان فيلم سينمايي "پرونده هاوانا"، در ابتداي نشست پرسش و پاسخ اين فيلم كه شب گذشته در سينما صحرا برگزار شد، در حالي كه كاپشن خود را درمي‌آورد، گفت: "من لباس كانون كارگردانان را درمي‌آورم تا به عنوان كارگردان در اين نشست صحبت كنم. طرح فيلم "پرونده هاوانا" را آقاي فرهاد توحيدي در اواخر سال 82 به من پيشنهاد داد، البته قبل از من به چند كارگردان ديگر هم پيشنهاد شده بود، تا اينكه اين طرح به دست من رسيد. وقتي روايت موضوع اين طرح را مطالعه كردم، برايم جذاب بود. البته من هميشه سعي مي‌كنم كارهاي متفاوتي بسازم. به عنوان نمونه با فيلم "ريحانه" موضوع عاشقانه را در سينما مطرح كردم و با ساخت فيلم "سفر" ادبيات را به سينما آوردم."

وي در ادامه افزود: "فيلمنامه "پرونده هاوانا" پنج بار بازنويسي شد و مهر و آبان ماه سال گذشته بخش‌هايي از اين فيلم فيلمبرداري شد، اما بخش‌هاي خوب آن ماند. ما در شرايط سختي اين فيلم را به پايان رسانديم و چندين بار داستان تغيير كرد، اما طلسم نرسيدن به جشنواره را شكستيم."

عليرضا رئيسيان خاطرنشان كرد: "در هيچ كدام از فيلم‌ها با مشكل مميزي برخورد نكرده‌ام، به نظرم مشكل سينماي ايران بحث مميزي نيست. سينماي ايران شبيه يك استخر است كه تمام دست‌اندركاران آن تا گردن در آب فرو رفته‌اند و لبخند مي‌زنند، اما وقتي دقيق تر به آن نگاه كنيد، متوجه مي‌شويد همه روي پاي يكديگر ايستاده‌اند و هيچكس نمي‌تواند تكان بخورد، يعني نه بالا و نه پايين مي‌تواند برود و اين مسئله براي سينماي ما به شدت تلخ است."

وي در مورد داوري اين دوره از جشنواره خاطرنشان كرد: "دوستان من، سال قبل داور بودند و امسال دوستان افراد ديگري داور بودند كه البته سهم دوستي‌ آنها هم بسيار زياد بود. البته عوامل در ساخت فيلم "پرونده هاوانا" زحمت زيادي كشيدند، اما زحماتشان ديده نشد. وقتي نامم را در بخش كارگرداني ديدم، گفتم من را حذف كنيد، ولي عوامل اين فيلم ديده شوند."

اين كارگردان در ادامه افزود: "‌كساني كه در فيلم‌هاي اين جشنواره ذي‌ نفع هستند، نبايد در هيات داوري و انتخاب حضور داشته باشند و بچه‌هاي سينما هم نبايد وارد حيطه‌هاي شبهه‌‌برانگيز شوند، در اين صورت دوستي‌ها و مناسبات جاي ضابطه‌هاي حرفه‌‌اي را خواهند گرفت."

وي درمورد تمايل دفتر رياست جمهوري براي تماشاي اين فيلم گفت‌: "اتفاقا از دفتر رياست جمهوري تماس گرفتند و گفتند كه مايل هستند اين فيلم را ببيند."

اين كارگردان سينما با انتقاد از نحوه برگزاري جشنواره گفت: "متاسفانه در هر دوره از جشنواره شاهد يك ماراتن نامطلوب و نادرست بين فليمسازان هستيم تا فيلم‌هاي خود را به جشنواره بفرستند، در حالي كه امكانات سينماي ايران اين اجازه را به سينماگران نمي‌دهد. اميدوارم مسئولان جشنواره براي اين موضوع تمهيدي بينديشند."

ماه چهره خليلي، بازيگر دراين نشست اشاره كرد: "نقشي كه در اين فيلم بازي كردم خيلي نزديك به شخصيتم بود و تنها تفاوت آن اين بود كه من ازدواج نكردم و بچه ندارم. در مجموع تجربه خوبي بود."

حميدرضا پگاه در پاسخ به اين سئوال كه امسال خيلي بازي داشتيد، آيا قصد نداريد گزيده‌تر كار كنيد، گفت: "من امسال يك فيلم بازي كردم. فيلم "شبانه" هم سال پيش بازي كرده بودم كه متاسفانه به جشنواره نرسيد و امسال در جشنواره شركت كرد. در مجموع وقتي كاري به من پيشنهاد مي‌شود، كارگردان برايم خيلي مهم است و با توجه به اين ملاك كار را قبول مي‌كنم."

عليرضا رئيسيان در پايان گفت: "فيلم "پرونده هاوانا" نياز به ميكس مجدد دارد."