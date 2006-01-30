فاكر : دادستان دستور خروج "بامپاد" از فرودگاه مهرآباد را صادر كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، به دنبال ارسال نامه اي از سوي وزير راه و ترابري به رييس قوه قضاييه مبني بر تجديد نظر درراي صادر شده براي شركت بامپاد وخروج اين شركت ازپاركينگ طبقاتي فرودگاه مهرآباد، كميسيون اصل 90 مجلس مامور شده است اين پرونده را بررسي كند.

درهمين حال، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به شركت فرودگاه هاي كشور، آخرين وضعيت موضوع تخليه پاركينگ هاي طبقاتي فرودگاه مهرآباد را در خواست و گزارشي به اين كميسيون نيز ارسال شده است.

رييس كميسيون اصل 90 مجلس نيز در اين خصوص در نامه اي نوشته است: هر چند استدلال صادر كننده تصميم قضايي راجع به صراحت ماده 2 لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب 1358 صحيح نيست و مقنن استثنائا در اين مورد مقررات خاصي وضع نموده و دادستان يا جانشين آن بايد دستور تخليه صادر كند.

محمد رضا فاكر تصريح كرده است: البته شكايت جديدي نيز در خصوص اين پرونده مي توان مطرح و بر اجراي مقررات قانون استنادي اصرار ورزيد.

وي در اين نامه آورده است: پس از طرح شكايت، كميسيون اصل 90 مجلس نيز در جهت اجراي قانون فوق و ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي نظارتي قوه قضاييه اقدام خواهد كرد.

به گزارش مهر، قرارداد شركت بامپاد درباره پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهرآباد 16 فروردين ماه سال 1383 تمام شده اما هنوز اين شركت اين محل را ترك نكرده است.

شركت "بامپاد" ساليانه از پاركينگ طبقاتي فرودگاه مهرآباد بالغ بر يك ميليارد و 300 ميليون تومان درآمد بدست مي آورد.