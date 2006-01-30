آلمان بر ادامه حضور نظاميان در افغانستان و افزايش كمكهاي مالي به اين كشور تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،"هايد ماري ويرزورك - زويل" وزير توسعه و پيشرفت آلمان درگفتگو با روزنامه تاگس اشپيگل در آستانه برگزاري كنفرانس افغانستان خاطر نشان كرد: دولت آلمان پيش از اين اعلام كرده بود كه تا سال 2008 ميلادي ساليانه 80 ميليون يورو براي كمك به بازسازي افغانستان هزينه مي كند .

وي در ادامه افزود : اين در حالي است كه برلين در نظر دارد اين طرح را تا سال 2010 ميلادي ادامه دهد .

وزير توسعه و پيشرفت آلمان با بيان اين مطلب كه نيروهاي اين كشور همچنان در افغانستان باقي خواهند ماند، تصريح كرد : نيروهاي آلماني در قالب نيروهاي حافظ صلح تا زماني كه ضرورت آن حس شود، در افغانستان حضور خواهند داشت .

وي در پاسخ به اين سوال كه كنفرانس بازسازي افغانستان كنفرانسي تشريفاتي نيست، خاطر نشان كرد: به هيچ وجه اين طور نيست .

زويل افزود: درحال حاضر فصل جديدي در زمينه بازسازي و تغيير وضعيت افغانستان به وجود آمده است؛ انتخابات پارلماني اخير در افغانستان نيز نمونه بارزي از خواست و اراده اين كشور در بهبود اوضاع است .

چندي پيش " ولفگانگ شويبله " وزير كشور جديد آلمان در برلين افزود : آموزش نيروهاي نظامي افغانستان با هدف بازسازي نيروهاي پليس اين كشور از جمله اقدامات آلمان خواهد بود.

وزير كشور آلمان با بيان اين مطلب كه حضور نظاميان اين كشوردرافغانستان تا پايان سال 2006 ميلادي تمديد شده است، اظهار داشت : آلمان همواره سعي دارد در راستاي مبارزه با تروريسم اقدامات لازم را انجام دهد .

آلمان از سال 2002 ميلادي تاكنون 58 ميليون يورو به بازسازي نيروهاي پليس كمك كرده است؛ تاكنون حدود 33 هزار نظامي افغان توسط نيروهاي آلماني تحت آموزش قرار گرفته اند.