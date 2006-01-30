راهبرد ايران گسترش همه جانبه مناسبات با همسايگان است // پيروزي حماس آغاز تغييرات عميق و جديد درخاورميانه خواهد بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزيران امور خارجه ايران و عمان در تهران آخرين تحولات مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه اي و بين الملل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دارند.



منوچهر متكي در ديدار يوسف بن علوي، با تبيين راهبردهاي دولت جديد در تقويت مناسبات همه جانبه با همسايگان اظهار داشت: راهبرد دولت جديد ، گسترش همه جانبه مناسبات با همسايگان است و رايزني ها و ديدارهاي مستمر وزراي خارجه دو كشور مي تواند زمينه هاي جديد مناسبات را فراهم سازد.



وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با تشريح زمينه هاي تعميق مناسبات دو كشور گفت: با تقويت مراودات تجاري ، سرمايه گذاري مشترك در زمينه پتروشيمي و گاز در پارس جنوبي و منطقه چابهار و فعال سازي مراودات ترانزيتي از مسير عمان چابهار به كشورهاي آسيايي ميانه و ايجاد كميته پيگيري آفاق روابط دو جانبه ، همگي از زمينه هاي جديد همكاريهاي دو جانبه مي باشند.

متكي درخصوص تحولات عراق تصريح كرد: پروسه سياسي با اجراي انتخابات وارد مرحله جديدي از شكل گيري موسسات قانوني مبتني بر آراي مردم شده است واميدواريم با تسريع واگذاري امور امنيتي به مردم و تعيين جدول زمان بندي خروج نيروهاي خارجي ، امنيت و رفاه به مردم عراق باز گردد.

متكي با اشاره به مواضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص برنامه صلح آميز اتمي اظهار داشت: رويكردهاي عقلايي و مذاكره بر اساس نيل بر حق جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از فن آوري اتمي و اجراي تكاليف مربوط به آژانس مي تواند راه گشاي بحران باشد و در اين مرحله شروع تحقيقات يك امر جداي از توليد سوخت اتمي بوده و واكنشهاي عجولانه نسبت به خواست ملي ايران نمي تواند آثار سازنده اي داشته باشد.

يوسف بن علوي وزير امور خارجه عمان نيز با تشريح نقطه نظرات خود در خصوص روابط دو جانبه گفت: پايه هاي مناسبات دو كشور براساس دوستي و صميمت ديرينه دو ملت پي ريزي شده است، ما معتقديم كميته هاي ذيربط بطور طبيعي ، امور خويش را تعقيب كرده و مي كنند و ليكن مي توان با تحرك بخشيدن به كميسيون مشترك از طريق ساز و كارهاي جديد با ايجاد كميته هاي راهبردي بين دو كشور شكوفايي بيشتري را شاهد بود .



وزير امور خارجه عمان با اشاره به آمادگي هاي اقتصادي عمان براي گسترش مراودات و سرمايه گذاري اظهار داشت: عمان آمادگي دارد در زمينه هاي سرمايه گذاري صنعتي مشترك در عرصه صادرات مجدد و فعال ساختن مسير ترانزيت بين دو كشور گامهاي بلند تري در ارتقاي مناسبات بردارد.

يوسف بن علوي با تبيين ضرورتهاي همكاريهاي منطقه اي گفت: همكاريهاي منطقه اي در پرتو تحولات جديد يك ضرورت اجتناب ناپذير است .



وزير امور خارجه عمان در خصوص تحولات فلسطين نيز اظهار داشت: خيلي ها نتيجه پيشگويي را با شگفتي و ناباوري پذيرفته اند.

يوسف بن علوي در خصوص عراق گفت : حكومت وحدت ملي عراق مي تواند چشم انداز مثبتي را ايجاد نمايد و عمان مصالح مشترك مردم عراق و مردم ايران را درك مي نمايد .

وي تاكيد كرد : ما اين امر را بعنوان يك آميختگي و همگرايي يك واقعيت مي دانيم.