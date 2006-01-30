هند به پيشنهاد هسته اي آمريكا پاسخ منفي مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي، پيشنهاد واشنگتن به هند مبني بر اينكه برنامه هاي هسته اي آن بايد از نوع غير نظامي باشد، دهلي نو را در انجام برنامه هاي خود با اهداف استراتژيك متوقف كرده است.

در حال حاضر بررسي ها درباره اينكه چه تعداد راكتورساخت داخل مي تواند در ليست غير نظامي قرار گيرد، در حال انجام است. هند مي خواهد دو يا سه راكتور در اين ليست قرار گيرد؛ در حالي كه واشنگتن مي خواهد كه اين رقم 13 يا 14 راكتور باشد.

اين در حالي است كه هند در حال بررسي اين مسئله است كه چه تعداد و كدام يك از 16 راكتورساخت داخل را بدون آنكه به اهداف استراتژيك كشور آسيب وارد كند، در ليست غير نظامي قرار دهد.

هند در كل داراي 22 راكتور است كه شش راكتور آن كه ازكشورهاي خارجي تهيه شده تحت مكانيسم هاي حفاظتي قرار دارد.بقيه راكتورها محصول خود هند است كه 11 راكتور آن از نوع عملياتي و پنج راكتورنيز در حال ساخت است.

به گزارش "مهر" مانموهان سينگ نخست وزير هند در هنگام ديدار خود از واشنگتن در ماه جولاي سال گذشته با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به توافق رسيدند تا به تحريمهاي مربوط به انرژي هسته اي اين كشور در زمينه انرژي هسته اي مسالمت آميز پايان داده شود كه اين مسئله موكول به تصويب كنگره شد. كنگره آمريكا نيز براي اين كار درخواست هايي را از جمله تفكيك نيروگاههاي هسته اي نظامي و غير نظامي و پذيرش پادمانهاي آژانس از هند مطرح كرده است.



البته يكي از مهمترين شرطهاي آمريكا براي همكاري هسته اي با هند اين است كه دهلي بايد در نشست شوراي حكام به قطعنامه ضد ايراني غرب براي ارجاع موضوع هسته اي تهران به شوراي امنيت راي مثبت دهد، در حالي كه هند بر سردوراهي تصميم گيري قرار گرفته است، هرچند روز گذشته نخست وزير هند گفته بود كه ما تحت فشارهاي آمريكا قرار نداريم و در هر مسئله اي منافع ملي خود را لحاظ خواهيم كرد.