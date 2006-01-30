اتحاديه اروپا موضع خود را در قبال حماس يكپارچه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري دويچه وله، ديپلماتهاي مستقر در اتحاديه اروپا با اعلام اين خبر افزودند: وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا بر تداوم پيشبرد روند صلح خاورميانه تاكيد و اصرار دارند .

يكي از شروط اعضاي اتحاديه اروپا براي تداوم و افزايش كمك مالي به فلسطينيان، به رسميت شناخته شدن موجوديت رژيم اسرائيل است، مسئله اي كه حماس آن را رده كرده است.

دويچه وله نوشت: هنوز پيش نويسي براي نشست امروز وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا تنظيم نشده است.

اين در حالي است كه شماري از ديپلماتهاي حقوقي اتحاديه اروپا با اشاره به اين مطلب كه نام "حماس" از سال 2001 ميلادي در ليست گروههاي تروريستي قرار گرفته، اعلام كردند:هرگونه كمك مالي به اين گروه بايد قطع شود .

بررسي ها نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا در سال گذشته ميلادي مبلغي حدود 280 ميليون يورو به فلسطيني ها كمك كرده است .

" بنيتا فررو- والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپايي درگفتگو با راديو دولتي آلمان با اشاره به گردهمايي اخير مقامات اروپايي خاطر نشان كرد : مقامات ارشد اعضاي كميته چهارجانبه متشكل از روسيه، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا در يك گفتگوي تلفني خواستار اتخاذ موضعي همسو در برابر وقايع جديد منطقه شدند.