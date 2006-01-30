عضويت شهردار در انجمن نمايش // ساخت سه مجموعه تئاتر در سال 85 // قول وزير ارشاد براي بهبود وضعيت تئاتر

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، مراسم اختتاميه بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي تئاترفجر با تأخير پنجاه دقيقه‌اي رأس ساعت 20/19 با حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران، علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي، اميررضا خادم، جواد آرين‌منش و فاطمه رهبر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمع كثيري از هنرمندان و علاقمندان تئاتر آغاز شد.

پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامي، يك قطعه نمايشي اجرا شد و علي معلم، منتقد و تهيه‌كننده سينما، اجراي برنامه‌اي را بر عهده گرفت كه امين تارخ كارگردان آن بود.



حسين مسافر آستانه، دبير جشنواره تئاتر فجر، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان به ارائه گزارشي از اين جشنواره پرداخت و طي سخنان خود با اشاره به تغييراتي كه در شكل اجرايي جشنواره تئاتر فجر از امسال رخ داده، آرزو كرد اين تغييرات شكل راهيابي نمايش‌ها از اجراي عمومي به جشنواره طي سال‌هاي آينده نيز ادامه پيدا كند.



وي با اشاره به استقبال گروههاي خارجي از جشنواره امسال تصريح كرد: "با حضور 16 گروه نمايشي خارجي در جشنواره امسال مي‌توانيم به جايگاه قابل قبول تئاتر ايران در جهان پي ببريم."



شهردار تهران دومين سخنران برنامه بود. دكتر قاليباف كه در ابتداي مراسم به عضويت افتخاري انجمن نمايش درآمده بود، ضمن اظهار خوشحالي از حضور در جمع هنرمندان تئاتر گفت: "فرهنگ ما و ميراث فرهنگي كه امروز در اختيار كشور ماست و هنر در آن توانسته به بهترين شكل خود تعميم يابد و امروز هنر به عنوان بهترين وسيله مي‌تواند در حل مشكلات نقش ايفا كند."



شهردار تهران با بيان اينكه در شهرداري دوستان گام‌هاي جديدي برداشته‌اند، افزود: "تئاتر نيازمند حمايت بيشتر است و ما باور داريم كه از طريق اين هنر مي‌توان وارد عالم ا نسان‌ها شويم و از طريق نمايش در كلانشهري مانند تهران با همه پيچيدگي‌هاي متعددي كه دارد، در حوزه‌هاي مختلف كه با مشكلات مختلف مواجهند، خواسته‌هاي خودمان را اجرا كنيم."



قاليباف خطاب به هنرمندان تئاتر گفت: "هرگز شما نيازمند ما نيستيد بلكه من به عنوان مدير نيازمند شما هستم، من در كنار شما هستم ."

وي ضمن اظهار اميدواري به اينكه در كنار هنرمندان و با همكاري هم بتوانند در راستاي زيبندگي شهر تهران و ارتقاي فرهنگ شهري و فرهنگ ديني كشور گام بردارند و اخلاق را نهادينه كنند متذكر شد: "اگر كمك و توجهي نسبت به بخش هنري در مراكز مديريتي وجود ندارد به دليل نبود باور در بخش مديريتي نسبت به هنر است."

شهردار تهران به جامعه تئاتري نويد ساخت سه سالن تئاتر با عنوان سالن آيين‌هاي نمايشي باغ صبا طي 6 ماه اول سال 85 در خيابان ايرانشهر داد و با تشويق فراوان حاضران مواجه شد.



علي معلم مجري برنامه نيز در ادامه صحبت‌هاي قاليباف گفت: "من با اين شعار مجري برنامه اختتاميه تئاتر فجر شدم كه اگر كشوري داراي تئاتر قوي نباشد، سينماي قوي نخواهد داشت."



محمدحسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيز در سخنان خود فجر را طلوع دانست و گفت: "اميدوارم آنچه با نام فجر رقم خورد، طلوع دوباره در افق هنر پايدار جهان و كشور باشد. من اين نكته را كه امسال به خاطر تقارن ايام محرم با دهه فجر مجبور شديم زودتر به استقبال فجر برويم، به فال نيك مي‌گيرم."

وزير ارشاد همچنين به عنايت ويژه رئيس جمهور و همه مسئولان به هنر تئاتر و حمايت آنها از اين پس اشاره و تصريح كرد: " فكر نكنيد هميشه مشكلات به ضرر ماست. گاهي اين مشكلات به نفع ماست. زيرا در مقابله با اين مشكلات است كه انسان مقاوم ساخته مي‌شود." وي آرزو كرد كه به زودي شاهد شكوفايي تئاتر كشور در آينده بسيار نزديك باشيم.



پس از اجراي يك موسيقي سنتي نوبت به اهداي بخشي از جوايز رسيد. عباس خامه يار معاونت پژوهشي بنياد شهيد جايزه برگزيدگان اين بخش را اهدا كرد. پرويز كرمي هم به نمايندگي از دفتر پيشگيري از اعتياد وزارت ارشاد هم جوايز بخش خود را اهدا كرد و سيدعليرضا سجادپور معاونت فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي ضمن اهداي جوايز اين سازمان به برگزيدگان خود گفت: "وظيفه ميراث فرهنگي حمايت از همه هنرهاست."



عباس غفاري كارگردان "كبوتري ناگهان" به عنوان يكي از برگزيدگان اين بخش هنگام دريافت جايزه خود از سه هنرمند تئاتر كه اكنون در بستر بيماري هستند ياد كرد: خسرو احمدي، محمود استاد محمد و احمد آقالو. غفاري همچنين جايزه خود را به محمد چرمشير نويسنده نمايشنامه "كبوتري ناگهان" تقديم كرد و چرمشير نيز هنگام دريافت جايزه خود خطاب به وزير گفت: "آقاي وزير!من از اين فرصت استفاده مي‌كنم و از شما مي‌خواهم لطف كنيد و اجازه بفرماييد صندوقي با عنوان حمايت از نمايشنامه‌نويسان جوان تأسيس شود تا در پايان هر فصل حداقل 10 نمايشنامه از اين نويسندگان چاپ و به گنجينه نمايشنامه‌نويسي كشور اضافه شود. من به عنوان نمايشنامه‌نويس يك نسل قديمي‌تر چيزي ندارم كه سرمايه‌گذاري كنم. اما اين جايزه خود را جهت ذخيره اول اين صندوق به شما تقديم مي‌كنم تا اين صندوق را راه‌اندازي كنيد."

جايزه چرمشير كه شش سكه بهار آزادي بود براي اين موضوع كنار گذاشته شد و پشت سر آن از طرف وزير ارشاد اعلام شد كه دو برابر اين جايزه نيز از طرف وزير براي شروع صندوق نمايشنامه‌نويسان جوان اهدا مي‌شود. آستان قدس رضوي نيز در اين مراسم اعلام كرد از نمايشنامه‌هاي درباره زيارت و امام رضا (ع) در اين صندوق حمايت خواهد كرد.



در ادامه برنامه نامه كوتاه سه تن از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس كه در مراسم حضور داشتند قرائت شد. در اين نامه مطرح شده بود كه موضوع تئاتر به عنوان موضوع اساسي مطرح شده و ما تمام تلاش خود را براي حمايت از تئاتر اعلام مي‌داريم.

در ادامه نغمه ثميني، مجيد جعفري، قطب‌الدين صادقي، هادي مرزبان و ايرج راد جوايز پنج نمايش برتر بخش خارجي را اهدا كردند. سپس تيزرهاي كوتاهي از جمشيد مشايخي، علي نصيريان و عزت‌الله انتظامي درباره سخنان آنها درباره مشكلات تئاتر پخش شد.



جوايز برگزيدگان كانون ملي منتقدان نيز توسط فرشيد ابراهيمان رئيس اين كانون اهدا شد و رويا تيموريان برگزيده جايزه اول بازيگري زن اين كانون جايزه خود را به مرحوم دكتر غلامرضا طباطبايي تقديم كرد.



ايماني خوشخو معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنديس جشنواره را به دكتر علي عسگري رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به خاطر مشاركت فراوان و همكاري در برگزاري جشنواره تئاتر فجر امسال اهدا كرد.



در ادامه مراسم با اجراي يك قطعه كوتاه نمايشي سياه بازي بخش تجليل از حسين كسبيان بازيگر قديمي تئاتر آغاز شد. علي نصيريان ضمن اهداي جايزه به كسبيان گفت: "با حسين كسبيان در مدرسه‌اي در چهار راه نوفل لوشاتو همشاگردي بوديم. او هنگام بازي در يك نقش درك درستي داشت و حس‌هاي خوبي مي‌گرفت. كسبيان در زمينه نمايش‌هاي سنتي تجربيات بسيار خوبي داشت."

كسبيان هنگام گرفتن جوايز خود اظهار اميدواري كرد كه همه حاضران مجلس و كساني كه آرزومند كار هنري هستند بتوانند به نهايت آرزوهاي خود دست يابند.



علي منتظري رئيس جهاد دانشگاهي جايزه تجليل از سعيد كشن فلاح را اهدا و او را به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي تئاتر كشور معرفي كرد و افزود: "هر جا كه در اين كشور تئاتر بوده، سعيد كشن فلاح هم حضور داشته است. او نه براي پول، نه براي نام و مقام، بلكه من گواهي مي‌دهم فقط به خاطر تئاتر حضور داشته است."

جابر عناصري نيز جايزه خود را از دست پرويز پرستويي گرفت و گفت: "من به تئاتر دو تعهد دارم: يكي استاد شبيه‌خوان آذري‌ام كه 38 سال پيش مرده است و سپس دانشجويانم كه هر چه دارم از آنهاست." وي همچنين در اعتراض به برخورد يكي از حاضران ضمن اظهار تأسف خاطرنشان كرد: "انسان‌ها هر لحظه از بي‌فرهنگي مي‌ميرند. لعنت بر كساني كه با مسخره بازي‌هايشان حد آبرو را مي‌برند و فرهنگ دلقك بازي را اشاعه مي‌دهند."



استاد عناصري ادامه داد: "اي كاش مسئولان فرهنگي در دعوت مردم به اين مراسم فرهنگي به ظرفيت‌هاي فرهنگي هم توجه مي‌كردند. ما تاريخ را رها كرده و به ياوه پرداخته‌ايم."



محمد چرمشير نيز يكي ديگر از تجليل‌شدگان بود. جعفر والي ضمن اهداي جايزه اين نمايشنامه‌نويس گفت: "همين كه چرمشير براي تئاتر مي‌نويسد دستش درد نكند."

پس از پخش موسيقي جايزه برگزيدگان انجمن نمايش اعلام شد. حميد سمندريان جايره كارگرداني، مجيد انتظامي جايزه موسيقي تئاتر و اكبر رادي جايزه نمايشنامه‌نويسي را اهدا كردند. اكبر رادي ضمن اهداي جايزه به محمد رحمانيان گفت: "اگر مورخان تاريخ يك قرن گذشته تئاتر ايران را بنويسند، بي‌شك نام محمد چرمشير و محمد رحمانيان در فهرست نمايشنامه‌نويسان اين قرن قطعي است."



جايزه بخش بازيگري برتر زن نيز توسط موتورسوار روي صحنه آمد و جايزه بازيگري مرد نيز توسط گروهي اسكيت باز ارائه شد. دانيال حكيمي برگزيده بازيگري مرد هنگام دريافت جايزه خود گفت: "20 سال براي دريافت اين تنديس زحمت كشيدم و امروز آن را به دست آوردم."



مراسم اختتاميه بيست وچهارمين جشنواره بين‌المللي تئاتر فجر ساعت 30/23 در حالي به پايان رسيد كه ميهمانان خارجي ساعت‌ها قبل مراسم را ترك كرده بودند و جمع زيادي از ميهمانان حاضر به طولاني شدن مراسم و نتايج هيأت‌هاي مختلف داوري اعتراض كردند.