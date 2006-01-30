هيچ تهديدي نظام ايران را شكست نخواهد داد / مردم ايران در سياستهاي خارجي متحد و يكپارچه عمل مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" روزنامه واشنگتن پست در تحليلي نوشت :"با توجه به تصميم ايران براي ازسرگيري تحقيقات هسته اي ، شوراي امنيت سازمان ملل بالاخره تصميم گرفت تا نسبت به اين مسئله با جديت بيشتر از ابزار تهديد استفاده كند؛اگر تهران پيشنهاد مسكو را مبني بر غني سازي اورانيوم در خاك روسيه نپذيرد، به نظر مي رسد كه انتقاد سازمان ملل از ايران بيشتر شود.

نويسندگان اين تحليل درپاسخ به اين سوال كه "پس از آن چه مي شود؟" مي نويسند: صدور يك قطعنامه الزامي است، اما براي جمهوري اسلامي چنين تهديدي كافي نيست؛ تهديدهاي جديد حتي اگر شامل مسئله نفت هم شوند، اين نظام را شكست نخواهد داد."

واشنگتن پست به زعم خود به عنوان راهكار پيشنهادي، يك راهكار مناسب را ايجاد ائتلاف با كساني در داخل ايران مي دانند كه ازخطرات حادثه جويي اين كشور آگاه هستند،اما اين دو نويسنده به اين مسئله اعتراف دارند كه مردم ايران موضع متحد و يكپارچه اي در قبال سياستهاي خارجي كشورشان خواهند گرفت.



به گزارش مهر، در بخش ديگري از اين تحليل به انتخابات رياست جمهوري اشاره شده كه در آن " احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور آرماني مردم انتخاب شد و با خود ارمغان ايجاد اصلاحاتي را آورده بود؛در حالي كه حمايت رئيس جمهوري از اقشار فقير جامعه ادامه دارد و وي در حال اجراي قولهايي است كه به مردم ايران داده است."



اما كشورهاي غربي به تحولات داخلي ايران چشم دوخته اند و ادعا مي كنند كه اوضاع داخلي ايران چندان مساعد نيست، آنجا كه نويسندگان اين روزنامه اذعان مي دارند كه مسائل داخلي ايران فرصتهايي را براي رهبران غرب به وجود آورد تا وراي راي سازمان ملل و به صورت يكجانبه اقدام كنند.



به گزارش مهر، راهكارهاي پيشنهادي واشنگتن پست به دولت بوش براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي عبارتند از:

اولا: آمريكا بايد از فضاي كنوني براي به انزوا كشاندن ايران استفاده كند و رئيس جمهوري اين كشور را مسئول ايجاد اين بحران بداند.

ثانيا : رهبران آمريكا و اروپا بايد اقدامات بيشتري را براي مذاكرات جدي در جامعه ايراني درباره منافع امنيتي اين كشور انجام دهند و سياستها واستدلالهايي را براي تقويت يك ائتلاف سياسي ايراني در پيش گيرند.

نويسندگان ادعا مي كنند كه رهبران غربي بايد به جامعه ايراني القاء كنند كه يك ايران هسته اي (دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز هسته اي) يك مسابقه تسليحاتي را در منطقه به راه مي اندازد، مثل مصر و عربستان سعودي كه به سرعت به طرف توسعه سلاحهاي خود حركت خواهند كرد.

ثالثا، بوش بايد ايده ايجاد سازمان امنيتي منطقه اي را در خاورميانه كه ايران هم در اين منطقه قراردارد، تاييد كند؛چيزي شبيه به كنفرانس امنيت همكاري در اروپا در طول جنگ سرد، اين سازمان جديد مي تواند آغازي براي تضمين هاي امنيتي بين خاورميانه و كشورهايي در خارج از منطقه باشد.



اين دو نويسنده با ذكر ادعاهاي واهي خود مدعي هستند: يك ايران مطمئن تر شرايط بهتري را براي ظهور دوباره يك جنبش دموكراتيك، و طرفدار غرب در داخل ايران ايجاد مي كند،اما توهم حمله نظامي آمريكا به تقويت قدرت دولت ايران كمك مي كند.

به گزارش مهر ، واشنگتن پست در بخش پاياني تحليل خود ادعا كرده است سياست آمريكا و بكارگيري يك استراتژي جدا از راي بعدي شوراي امنيت مي تواند به ايجاد يك ائتلاف مخالف در داخل ايران و موفقيت آن كمك كند.