طرح بررسي بيابان زايي در عرصه هامون اجرا مي شود

دكتر "علي اصغر دشتي" درگفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مركز بين المللي همزيستي با كوير دانشگاه يزد پروپزال بررسي بيابان زايي در عرصه هامون را با همكاري دانشگاه كابل و مركز بين المللي عرب (ACSAD) در دمشق تهيه كرده كه براي تأمين هزينه آن به مركز فيزيك نظري عبدالسلام در رم ارسال شده است و مرحله داوري را طي مي كند.

وي اظهار داشت: اين مركز مكاتبات لازم را جهت اجراي يك طرح پژوهشي با عنوان گردآوري، تدوين و معرفي مصارف بومي مديريت منابع آب در مناطق خشك و بياباني ايران و مقايسه تطبيقي آن با يافته هاي جديد علمي با معاونت آب وزارت نيرو انجام داده است.

مدير امور هماهنگي مركز بين المللي همزيستي با كوير برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت را از ديگر فعاليت هاي اين مركز دانست و گفت: در اين مورد نيز با همكاري استادان و كارشناسان استان و كشور عنوان هاي سرفصل دروس و مواد درسي هر يك از اين دوره ها مشخص و حتي برخي هزينه هاي لازم براي برگزاري آن برآورد شده است.

دكتر "دشتي" در ادامه اظهار داشت: در اين راستا 6 دوره آموزشي كاربردي سنجش از دور (RS)، سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) جهت نهادها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي توسط اين مركز برگزار شده است.

وي به طرح هاي پژوهشي پايان يافته در مركز بين المللي همزيستي با كوير دانشگاه يزد اشاره كرد و افزود: طرح توسعه كاربرد يادگيري هاي سنتي براي استفاده امروزي، طرح اصلاح آب هاي زايد صنعتي براي احياي بيابان هاي مجاور، استفاده از آب شور براي توليد محصولات زراعي بر روي تپه هاي شني توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه يزد و با همكاري اعضاي هيات علمي و كارشناسان ديگر دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشور به پايان رسيده است.

رئيس دانشكده منايع طبيعي و كوير شناسي گفت: بررسي اثرات توسعه بر محيط زيست استان يزد، طرح ساماندهي مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و بررسي و مديريت زيست محيطي آب وخاك از جمله طرح هاي پژوهشي اين مركز است كه با همكاري دانشكده منابع طبيعي و كوير شناسي، پژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد و اداره كل حفاظت از محيط زيست اجرا شده است.