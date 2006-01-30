به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، انجمن دانشمندان مسلمان علوم اجتماعي انگليس و بنياد سياسي، اقتصادي و تحقيقات اجتماعي تركيه با همكاري انجمن دانمشندان مسلمان علوم اجتماعي آمريكا و انجمن دانشمندان مسلمان علوم اجتماعي فرانسه با پشتيباني مؤسسه بين ‌المللي انديشه‌ هاي اسلامي؛ همايش بين‌المللي "شهروندان، امنيت و دمكراسي" را به مدت سه روز در استانبول تركيه از تاريخ اول سپتامبر 2006 لغايت سوم سپتامبر برگزار خواهند كرد.

همايش بين‌المللي "شهروندان، امنيت و دمكراسي" در سه محور با رويكردهاي گوناگون برگزار خواهد شد.

در محور نخست كه به موضوع " شهروندي : نمونه‌ هاي جديد و چالشها" مي پردازد مسائلي مانند: چالش‌هاي اجتماع شهروندان، شأن اقليتها در جوامع چند فرهنگي بين‌ ملتها جهان، سازمانهاي مسلمانان بين‌ ملتها، شركت سياسي مسلمانان در اروپا و آمريكا، زنان شهروند مسلمان، اختيارات و تبعيضات، دين و سكولاريزم، جوانان مسلمان: دستاوردها، واقعيات و چالشها، اخلاق اسلامي در معرض فرهنگ هاي مختلف محيط زيست جهاني، نمونه‌هاي اتحاد اروپائيان: چالشهاي سياسي و فرهنگي، هويت فرهنگي تركيه و عضويت اروپا بررسي مي شوند.

در محور دوم اين همايش موضوع " امنيت، صلح و زد و خورد" به مسائلي همچون امنيت، پيوستگي‌هاي اجتماعي و اقليتهاي مسلمان، گزينه هاي ديگري به جاي زد و خورد: انتخابي عاقلانه در جامعه متمدن، درگيريها جوامع و همزيستي، امنيت اسلامي و تخريب آن، تروريست و تندروي در جوامع مسلمين، درگيري : بين اقوام و امت، تخريب اسلام در جهان مسلمين، گفتگوي بين اديان و فرهنگها و آينده صلح، جهان اسلام وغرب: برنامه‌هاي جديد و ارتباطات مبني براحترام في ما بين و صلح نوع بشر مي پردازد.

محور سومهمايش بين ‌المللي "شهروندان، امنيت و دمكراسي" به موضوع "دمكراسي، دمكراسي شدن : نهادهايي براي جامعه متمدن" با موضوعاتي مانند اتحادي بدون وحدت در گذار جامعه ‌اي فرهنگي، نمونه ‌هايي از صلح در كتب كهنه پرستان مذاهب و فرهنگها، علماي مسلمان در غرب : ديدگاههايي براي بازنگري و ميانجيگري، تصور اروپائي در تركيه، بازنگري در جهان از هم پاشيده مسلمين، اروپا و خاورميانه : مباحث استراتژيك و تاريخي، كشور ملي و آينده آن، تجربيات دمكراسي در كشورهاي اسلامي، دمكراسي و دمكراسي شدن : تحميلي يا اعتقادي از روي اطمينان خواهد پرداخت.