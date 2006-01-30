به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، شركت فيلمسازي فاكس قرن بيستم اعلام كرد تصميم دارد فيلم "طالع" را روز ششم ششمين ماه سال 2006 به نمايش درآورد كه اشاره‌اي آشكار به عدد "666" در اين فيلم هراسناك است. اين فيلم در حقيقت بازسازي فيلم قديمي "طالع نحس" است كه توسط جان مور كليد مي‌خورد.



"طالع 666" شرح حال نوزادي شيطاني است كه در يك خانواده معتقد به دنيا مي‌آيد. ميا فارو، هنرپيشه قديمي سينما، در اين اثر با بازيگراني چون ليو شرايبر و جوليا استايلز به همكاري مي‌پردازد. نسخه اوليه فيلم "طالع نحس" در سال 1976 به نمايش عمومي درآمد و با موفقيت چشمگيري مواجه شد. گريگوري پك و لي رميك از جمله هنرپيشگاني بودند كه در اين اثر به نقش‌آفريني پرداختند.



حالا شنيده‌ها حاكي از آن است كه استوديو نيولاين نيز تصميم دارد كه از چنين برنامه‌اي پيروي كند از همين رو درصدد است كه فيلم "جمعه 13" را روز جمعه سيزدهم اكتبر روانه سالن‌هاي سينما كند. اين استوديو در حال حاضر درصدد يافتن فيلمنامه‌نويسي است كه نگارش فيلمنامه بر اساس نسخه اوليه جيسون ورهيز را بر عهده گيرد.