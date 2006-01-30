هشدار وزير كشور آلمان درباره استفاده از بمب هاي كثيف

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه آلماني دي ولت ، " ولفگانگ شويبله " وزير كشور آلمان در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ همچنين خاطر نشان كرد : بايد تدابير خاصي براي جلوگيري از گسترش تسليحات كشتارجمعي اتخاذ كرد .

وزير كشورآلمان با بيان اين مطلب كه احتمال وقوع حملات تروريستي همواره وجود دارد ، اظهار داشت : مقامات امنيتي كشورهاي جهان بايد راهكار مناسبي را براي حل اين معضل پيدا كنند .

" رولف توپوون " كارشناس مسائل تروريستي در گفتگو با روزنامه دي ولت تصريح كرد : بحث و گفتگوهاي بسياري در زمينه مبارزه با تروريسم مطرح شده كه اجراي آنها نياز به شدت عمل دارد .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت : منع گسترش تسليحات كشتار جمعي مي تواند تاثير بسزايي در تامين امنيت جهان داشته باشد .

با توجه به افزايش احتمال حملات تروريستي در اروپا كشورهاي ايتاليا، استراليا و انگليس قوانين جديدي براي مبارزه با تروريسم را در پارلمان هاي خود به تصويب رساندند .

كشورهاي اروپايي از جمله انگليس به بهانه مبارزه با تروريسم ، قوانيني تدوين كرده اند كه به راحتي آزادي هاي مشروع مسلمانان را نقض مي كند.