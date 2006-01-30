حركت مجلس در حذف يارانه هاي كاغذ پاسخ به درخواست 170 ناشر است

وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، درباره لايحه بودجه سال آينده در حوزه نشر و كتاب ، گفت : سابقه بحث در مورد حذف يارانه كاغذ به دوران وزارت احمد مسجد جامعي باز مي گردد ، آن زمان بحث برسراين بود كه يارانه هاي كاغذ حذف شود و اين يارانه ها به نقاط موثرتري در حوزه كتاب منتقل شود .

مسعود پايدار در ادامه افزود : بسياري از ناشران كشور ازمدتها قبل علاقه مندي خود را براي اينكه يارانه هاي دولتي به كاغذ برداشته شود بارها اعلام كرده اند و حركت نمايندگان مجلس براي بررسي راههاي حذف اين يارانه ها بسيار به جا و صحيح است .

وي خاطرنشان كرد : استدلال اين گروه از ناشران اين است كه پرداخت يارانه به ماده اوليه به صلاح توليد كتاب نيست زيرا در بسياري مواقع اين ماده اوليه تبديل به كتاب نمي شود و بهتر است كه اين يارانه ها از قسمت پيش از توليد برداشته و به بخش ديگري منتقل شود .

اين ناشر در ادامه افزود : اگر يارانه كاغذ برداشته شود و به جاي آن به ايجاد كتابخانه و فروشگاه هاي بزرگ كتاب تسهيلات اعطاء كنند ، بودجه اي كه دولت براي خريد كاغذ اختصاص مي دهد تاثير بيشتري در گسترش مطالعه و كتابخواني خواهد داشت .

وي در ادامه گفت : دولتي مي تواند به جاي پرداخت يارانه به كاغذ ، تسهيلاتي براي بيمه كاركنان موسسات نشر و يا كاركنان كتابفروشي ها در اختيار ناشران قرار دهد .

پايدار در توضيح اين مطلب افزود : هم اكنون دولت و وزارت ارشاد به كاركنان موسسات نشرتا سقف پنج نفربه ميزان بيست درصد يارانه مي دهد ولي دولت مي تواند به جاي محدوديت تعداد كاركنان به پنج نفر ، اين سقف را بردارد و اعلام كند به ميزان نا محدودي به كاركنان موسسات نشر يارانه بيمه اي اعطاء مي كند .

وي در ادامه صريح كرد : نمايندگان مجلس مي توانند بخشي از بودجه خريد كاغذ را به ايجاد و احداث فروشگاه هاي بزرگ كتاب اختصاص دهند و يارانه كاغذ را حذف نمايند .

مدير نشر كتاب دانشگاهي به مهر افزود : مجلس مي تواند يارانه كاغذ را به شكلهاي مختلفي براي اين حوزه و براي هركسي كه مي تواند كار نشر را با كيفيت و كميت توسعه و گسترش دهد ، اختصاص دهد .