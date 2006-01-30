دانش آموزان به استقبال دهه فجر مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بنابر اعلام روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران ، اين برنامه ها در 3 بخش برنامه هاي دانش آموزي ، برنامه هاي اجرايي و مسابقات برگزار مي گردد.

غبارروبي و عطرافشاني مزار شهداء توسط فرهنگيان و دانش آموزان ، مراسم صبحگاه بسيجيان شاغل در سازمان آموزش و پرورش ، يادواره شهداي تربيت معلم ، برگزاري زيارت عاشورا ، حضور 6 هزار دانش آموز عضو تشكلهاي دانش آموزي و 400 نفر از بانوان فرهنگي در صبح 12 بهمن در حرم مطهر حضرت امام (ره)، از جمله برنامه هاي پيش بيني شده براي اين ايام است.

همچنين ، برگزاري همايش عاشورائيان جوان در 2 مرحله دختران و پسران ، برگزاري همايش انتخابات شوراهاي دانش آموزي دوره راهنمايي و در بخش مسابقات نيز فراخوان شعر مويه هاي ذوالجناح ويژه دانش آموزان متوسطه ، مسابقات ورزشي ويژه كاركنان سازمان ، خاطره نويسي و كتابخواني ، خوشنويسي زيارت عاشورا ، نامه به حضرت علي اصغر و مقاله نويسي پيرامون نماز و عاشورا ، اجراي مسابقه با قرآن در خانواده و مسابقه امر به معروف و نهي از منكر ، در قالب برنامه هاي ستاد دهه فجر سازمان آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران به تمامي مناطق ارسال گرديدهاست.