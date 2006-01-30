اندي سركيس به جمع بازيگران "پرستيژ" پيوست

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين بازيگر كه شهرتش را وامدار ايفاي نقش گالوم در فيلم "ارباب حلقه‌ها"ست موافقت كرد كه در فيلم "پرستيژ" با بازيگراني چون هيو جكمن، كريستين بيل، مايكل كين، اسكارلت جوهانسون و ديويد بووي به همكاري بپردازد. در اين فيلم بيل و جكمن نقش دو جادوگري را بازي مي‌كنند كه با يكديگر رقيب هستند و براي دستيابي به رموز تجارت با يكديگر به مبارزه مي‌پردازند.



در اين ميان سركيس نقش همكار كاراكتر بووي را بازي مي‌كند. اين هنرپيشه واپسين بار با فيلم "كينگ كنگ" ساخته پيتر جكسون در عرصه رقابت‌ها حضور داشت.



فيلمنامه "پرستيز" به اقتباس از كتابي به همين نام نوشته كريستوفر پريست به رشته تحرير درآمده و فيلم با بودجه 40 ميليون دلاري ساخته مي‌شود.