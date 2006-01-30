پاكسازي 2 هزار كيلومتر مربع از معابر برفي تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل خدمات شهري شهرداري تهران گفت: آماده باش 10 هزار نفر نيروي ذخيره علاوه بر نيروهاي فعلي و ذخيره 100هزار تن شن مخصوص در كنار افزايش تجهيزات برف روبي ، جزو اقداماتي است كه شهرداري با پيش بيني تداوم بارش برف تا پايان سال انجام داده است.

محسن صادقيان افزود: اداره خدمات شهري شهرداري تهران روز گذشته در مناطق يك تا 5 و 21 و 22 با به كارگيري 4 هزار و 450 نفر كارگر ، 480 دستگاه ماشين سبك و سنگين و 2 هزار و 530 تن شن مخصوص در 2 هزار كيلومتر مساحت از مسيرهاي اصلي و فرعي مناطق ياد شده را باز نگه داشت.

وي در مورد اقداماتي كه شهروندان مي توانند براي تسهيل عمليات برف روبي و همچنين تردد خودروها و مردم در معابر انجام دهند گفت: از شهروندان مناطق ياد شده مي خواهم از پارك خودروهاي خود در معابر كم عرض كه مانع از ورود ماشين هاي برف روبي مي شود و ريختن برف حياط و بام خانه ها به معابر خودداري كنند.