خطوط ويژه خودروهاي امدادي در بزرگراه ها راه اندازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اظهار داشت: سالهاست خودروهاي آتش نشاني ، اورژانس و پليس همانند خودروهاي عادي در ترافيك شديد خيابان هاي تهران معطل مي مانند اما طي چند سال اخير اين مشكل به بزرگراه ها نيز تسري پيدا كرده است.

مهندس مهرداد تقي زاده ، اتلاف وقت و عصبانيت رانندگان را از جمله عوارض معطلي در ترافيك قلمداد كرد و تصريح نمود: البته توقف خودروهاي امدادي در ترافيك خسارات جاني و مالي جبران ناپذيري را براي شهروندان بر جاي مي گذارد.

وي با تاكيد بر اينكه در بسياري از كشورها يكي از خطوط سمت كندرو در بزرگراه ها به منظور عبور سريع خودروهاي امدادي خالي مي ماند و هيچ خودرويي حق ورود به آن را ندارد ، افزود: تاكنون در ايران چنين اقدامي صورت نگرفته كه اميد مي رود با راه اندازي خطوط ويژه بزرگراهي اين مشكل تا 90 درصد حل شود.

تقي زاده در پايان با بيان اين كه هم اكنون تيمي متشكل از كارشناسان مربوطه مشغول بررسي اين موضوع مي باشند كه در بزرگراه هاي فاقد توجيه لازم جهت ايجاد خطوط ويژه چگونه اين مشكل قابل حل خواهد بود، اظهار اميدواري كرد به زودي راه حل قابل قبولي براي اين مشكل پيدا شود.